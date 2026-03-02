Iran niet naar WK? Rode Duivels krijgen mogelijk één van deze landen als nieuwe tegenstander

De deelname van Iran aan het WK staat serieus onder druk na recente aanvallen op het land. De voorzitter van de Iraanse voetbalbond, Mehdi Taj, heeft in een live-uitzending op nationale televisie openlijk in twijfel getrokken of zijn land wel zal afreizen naar de Verenigde Staten voor het toernooi.

Iran is voor de vierde opeenvolgende keer geplaatst voor de eindronde en zou in Groep G de tegenstander zijn van de Rode Duivels. De planning voorziet drie groepswedstrijden op Amerikaanse bodem: tegen Nieuw-Zeeland op 15 juni in Los Angeles, tegen België op 21 juni, en tegen Egypte op 26 juni in Seattle.

Door de politieke en veiligheidscrisis in Iran lijken die plannen echter onzeker. Het land verkeert in chaos en een terugtrekking van het WK is niet langer uit te sluiten. Dat zou grote gevolgen hebben voor het programma van Groep G en mogelijk de loting van de Rode Duivels beïnvloeden.

Taj waarschuwde dat deelname onder de huidige omstandigheden onmogelijk is om met vertrouwen en rust aan te vatten. “Het is aan de internationale sportinstanties om hierover te beslissen”, zei hij. De situatie laat een wrange twijfel hangen over de komst van de selectie naar het toernooi.

Irak of Verenigde Arabische Emiraten tegen Rode Duivels?

Intussen is het nationale kampioenschap in Iran opgeschort, en proberen veel spelers het land te verlaten. Sommigen zijn er al in geslaagd via over landroutes te ontsnappen, wat de urgentie van de situatie bij de selectie onderstreept.



De komende weken zullen cruciaal zijn voor zowel de Iraanse bond als de FIFA. Indien Iran forfait zou geven, moet de organisatie snel een alternatief vinden voor de wedstrijden tegen de Rode Duivels en de andere teams in Groep G. Dan komen de best geklasseerde landen uit dezelfde confederatie in aanmerking. Zijnde Irak (barragist) en de Verenigde Arabische Emiraten (best geplaatste op de wereldranglijst).