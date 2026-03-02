Union SG ziet af: "Onwaardig voor een Belgische kampioen"

Union SG ziet af: "Onwaardig voor een Belgische kampioen"
Foto: © photonews

Union Saint-Gilloise is er met elf tegen tien niet in geslaagd Westerlo te verslaan en verdiende wellicht zelfs eerder om te verliezen. Kamiel Van de Perre was scherp voor zijn eigen ploeg.

Wat een zware tegenprestatie van de landskampioen. Na de volledig terechte uitsluiting van Clinton Nsiala, die zich liet gaan met een onbegrijpelijke vuistslag op Marc Giger, was het nota bene KVC Westerlo dat met tien tegen elf de betere ploeg op het veld was.

Volgens Kamiel Van de Perre maakte de numerieke meerderheid het niet makkelijker voor Union Saint-Gilloise. "Het was een vergiftigd geschenk, want bij 11 tegen 11 liet Westerlo meer ruimtes", aldus de middenvelder in La Dernière Heure.

Union ziet voorsprong bijna verdwijnen na misstap

Toch wil Van de Perre dat niet als excuus gebruiken, net zomin als de afwezigheid van een echte spits, die duidelijk werd gevoeld. "Een uur met een man meer spelen en niet scoren, dat is gewoon onwaardig voor een Belgische kampioen", geeft hij toe.

"Iedereen is het erover eens dat dit niet het Union was dat we kennen. In de kleedkamer wisten we dat het niet goed genoeg was. Er mogen mindere dagen zijn, maar het mag niet te vaak gebeuren", besluit hij.

Lees ook... Pover Union - dat doelman Chambaere dankbaar mag zijn - geraakt niet voorbij 10 Westerlo-spelers
Door de late zege van Club Brugge in Mambourg bedraagt het verschil tussen Union en de Bruggelingen nu nog slechts één punt. Zo zal het tijdens de play-offs nog héél spannend worden.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
Union SG
Kamiel Van de Perre

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

