Hans Vanaken komt heel scherp uit de hoek: "Ik zal het nooit begrijpen"

Club Brugge draaide een achterstand om tegen Charleroi, maar het kantelpunt kwam er na een zware overtreding. De rode kaart voor Kévin Van Den Kerkhof veranderde alles en liet ook bij Hans Vanaken een duidelijke reactie los.

Club Brugge heeft zondagavond met 1-2 gewonnen op het veld van Charleroi. Hoewel de Zebra's woest waren op de arbitrage, werd de comeback van blauw-zwart ingezet door een eigen fout van Charleroi.

Kévin Van Den Kerkhof pakte namelijk uit met een vreselijke tackle op Christos Tzolis. Hij kreeg hier terecht rood voor en liet zijn ploeg op die manier helemaal in de steek. Charleroi moest verder met tien en slikte nog twee doelpunten.

🟥 | Kévin Van Den Kerkhof wordt uitgesloten voor een GRUWELIJKE tackle op Chrístos Tzólis. 😳🏥 #CHACLU pic.twitter.com/MvakrKuYo1 — DAZN België (@DAZN_BENL) March 1, 2026

Gelukkig voor Tzolis viel de schade mee bij hem. Er werd al een foto gedeeld van zijn been na de zware tackle. Daarop is te zien dat hij er toch een ferme schram aan overhield.

Vanaken scherp na zware tackle op Tzolis

Hans Vanaken kon geen begrip opbrengen voor de fout. "Of ik zo’n tackle al gezien had? Nog niet veel. Dit hoort niet thuis op een voetbalveld en ik zal het nooit begrijpen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Er was eigenlijk niet veel aan de hand en Charleroi stond op voorsprong. Misschien verliezen ze zelfs nog door die ingreep. Dit kon veel erger afgelopen zijn voor Christos", aldus de Club-aanvoerder.