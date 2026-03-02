Strafschop en extra tijd onder vuur: werd Club Brugge bevoordeeld tegen Charleroi?

De nasleep van Charleroi - Club Brugge blijft nazinderen. Bij de thuisploeg klonk felle kritiek op de strafschop en de lange extra tijd, maar volgens analist Guillaume Gillet ligt de sleutel van de nederlaag elders.

Er is heel wat te doen om Charleroi - Club Brugge. De Carolo's waren na afloop niet te spreken over de arbitrage. Ze vonden dat de scheidsrechter te lang liet doorspelen én dat de strafschop te licht was nadat Club een achterstand wegwerkte en met 1-2 won.

Maar Charleroi schoot zichzelf ook duidelijk in de voet. Kévin Van Den Kerkhof kreeg terecht rood na een zware overtreding. "Zijn fout op het middenveld is onbegrijpelijk", stelt Guillaume Gillet bij RTBF.

Gillet wijst naar rode kaart

"Charleroi moet ook in eigen boezem kijken. Van Den Kerkhof is een speler die ik graag zie, maar hij heeft zijn ploeg in de problemen gebracht. Zijn uitsluiting verandert de hele dynamiek van de wedstrijd."

Nadien kreeg Club een strafschop voor een heel licht contact. Ook hier is heel wat discussie over. "Zelfs na het herbekijken van de beelden ben je niet honderd procent zeker dat het penalty is", gaat Gillet verder, die zich ook uitsprak over de enorm lange extra tijd.

"Er waren verschillende onderbrekingen. Als je alles analyseert, onder meer met Koné die krampen had maar toch doeltrappen bleef nemen, dan snap je dat scheidsrechters daar rekening mee houden. Misschien is er daardoor zelfs iets langer gespeeld dan voorzien."