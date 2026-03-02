Deze Belg is voorlopig de verrassing van 2026: "Hij is uitzonderlijk"

Deze winter maakte Tuur Rommens de overstap naar de Glasgow Rangers. Een transfer die enigszins onder de radar bleef, maar die de jonge linksachter wel naar een hoger niveau tilt.

Tuur Rommens (22) versierde deze winter een prestigieuze transfer. De linksachter trok van KVC Westerlo naar Rangers FC en heeft zich daar razendsnel in de ploeg gespeeld. In de laatste drie wedstrijden stond hij telkens aan de aftrap en hij maakt indruk op de supporters.

Bij zijn debuut, toen hij inviel tegen Kilmarnock FC, was Rommens meteen goed voor een assist. Intussen lijkt hij stevig verankerd in de basiself. In 205 speelminuten creëerde de Belg al negen doelkansen.

Rommens is gelukkig bij Rangers

"Ik probeer in elke wedstrijd mijn beste niveau te halen. Maar ik moet toegeven dat ik niet had verwacht dat het zo goed zou lopen. Ik heb de complimenten gezien, maar ik moet rustig blijven", aldus Rommens in Rangers Review. Rangers-icoon Ally McCoist noemde hem eerder al "uitzonderlijk".

"Ik kon de kans om bij zo’n club te tekenen en mee te strijden voor de titel niet laten liggen. Met alle respect, dat is toch iets anders dan spelen voor Westerlo", erkent de voormalige Belgische belofteninternational.



Na 79 wedstrijden voor KVC Westerlo is Tuur Rommens klaar voor de volgende stap. En op amper 22-jarige leeftijd zou hij wel eens één van die Belgen kunnen worden die aanvankelijk niet meteen op de radar stonden, maar uiteindelijk toch aankloppen bij de Rode Duivels.