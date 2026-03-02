Coacht hij Senne Lammens straks? 'Manchester United denkt aan ex-bondscoach van België'

Zijn passage bij de Rode Duivels verdeelde de meningen, maar zijn naam blijft nazinderen in het Belgische voetbal. Intussen duikt Roberto Martinez opnieuw op in de geruchtenmolen.

Roberto Martinez zal door de Belgische voetbalsupporters nog lang herinnerd worden. De Spanjaard was bondscoach van België van augustus 2016 tot eind 2022.

Hij was met de Rode Duivels actief op het Wereldkampioenschap 2018, toen ze in de halve finales verloren van Frankrijk. Hij pakte nooit een prijs met onze nationale ploeg.

Nadien trok hij naar Portugal, waar hij nog steeds bondscoach is. Maar of dat nog lang zal duren? Er waren onlangs al geruchten over de mogelijke komst van José Mourinho als Portugese bondscoach.

Martinez op de radar van Manchester United

Maar in dat geval zal Martinez dus plaats moeten maken. Hij heeft nog een contract tot eind juli, dus tot na het WK. Als hij moet vertrekken zou er al snel een nieuwe uitdaging kunnen wachten.



Volgens transferexpert Ben Jacobs zou Manchester United aan hem denken om T1 te worden. Momenteel heeft Michael Carrick overgenomen, maar zijn contract loopt slechts tot juli. In de zoektocht naar een langetermijnoplossing staat Martinez dus op de shortlist.