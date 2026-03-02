Dit is de duurste aanvaller van de Belgische competitie: binnenkort recordtransfer?

CIES heeft een nieuwe studie gepubliceerd over de marktwaardes van aanvallers buiten de Europese top vijf. En daarin duikt ook een zekere Christos Tzolis op.

Club Brugge zal komende zomer wellicht opnieuw de kassa laten rinkelen met geplande uitgaande transfers van enkele sterkhouders. Daarbij wordt uiteraard gedacht aan Joel Ordoñez, die al meerdere mercato’s in verband wordt gebracht met een vertrek, maar ook aan Christos Tzolis, die in de kijker wordt gezet door de nieuwste studie van het CIES, het Europees voetbalobservatorium.

Het CIES stelde een ranglijst op van offensieve spelers met de hoogste marktwaarde buiten de Europese top vijf (Engeland, Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland). Op de achtste plaats prijkt Christos Tzolis, als enige speler uit de Jupiler Pro League in de top tien.

Hoeveel is Christos Tzolis waard?

De Griek wordt door CIES geschat op 44 miljoen euro. De waarderingen van het Europees observatorium worden doorgaans als nauwkeuriger beschouwd dan die van Transfermarkt, omdat er meer variabelen in rekening worden gebracht.

In die top tien staat ook een Belg: Mika Godts. De flankaanvaller van Ajax wordt door het CIES geschat op 48 miljoen euro, meer dan het drievoud van de waarde die Transfermarkt hem toekent. Godts beleeft een uitstekend seizoen bij Ajax met 13 doelpunten en 8 assists.

Lees ook... Christos Tzolis heel duidelijk na ultieme winst bij Charleroi en waarom het zo moeilijk liep

Opvallend: in de CIES-ranking wordt nog een speler rond hetzelfde bedrag geschat als Christos Tzolis, namelijk binnen een ruime vork van 41 tot 48 miljoen euro (Tzolis zelf tussen 41 en 47 miljoen): Konstantinos Karetsas. De recent gepubliceerde lijst focust echter specifiek op aanvallers.

Jupiler Pro League
Charleroi
Club Brugge
Christos Tzolis

