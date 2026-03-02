Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord

De woede bij Sporting Charleroi na de nederlaag tegen Club Brugge richtte zich niet alleen op de penaltyfase, maar vooral op de lange blessuretijd. De beslissende goal viel pas na 99 minuten en 40 seconden, wat voor veel frustratie zorgde bij de thuisploeg.

Charleroi vond acht minuten extra tijd overdreven. Zeker omdat de winnende treffer van Ordonez diep in die toegevoegde tijd viel. Toch waren er volgens de wedstrijdfeiten duidelijke redenen waarom er zolang werd doorgespeeld.

Zo lag het spel in de blessuretijd zelf meermaals stil. Keita en doelman Koné hadden verzorging nodig door krampen, waardoor de bal pas opnieuw rolde toen de klok al 92:05 aangaf. De scheidsrechter telde daarom nog eens twee minuten extra bij, iets wat hij ook aangaf, berekende Het Nieuwsblad.

Complottheorie over speeltijd Charleroi-Club Brugge uit de lucht gegrepen

In totaal werd er tijdens de blessuretijd nog vier minuten en veertig seconden effectief gevoetbald. Dat verklaart waarom de wedstrijd richting minuut honderd ging. De extra tijd was dus niet volledig uit de lucht gegrepen.

Opvallend is ook dat er in Charleroi – Club Brugge het hele weekend het meest effectief werd gevoetbald. Van de bijna 106 minuten was de bal meer dan 60 minuten in het spel. Dat is vijf minuten meer dan in de match met de op één na hoogste effectieve speeltijd.

De frustratie bij Charleroi valt ergens te begrijpen, gezien de timing van het doelpunt. Maar op basis van de cijfers en de spelonderbrekingen lijkt de lange blessuretijd te verantwoorden.