Mond bedekken tijdens match? Spelers kunnen binnenkort van het veld gestuurd worden

De internationale voetbalwereld staat mogelijk voor een ingrijpende regelwijziging. FIFA-voorzitter Gianni Infantino pleit voor strengere maatregelen tegen racistische uitlatingen op het veld, en wil dat die regels al tegen het volgende WK worden ingevoerd.

Aanleiding is onder meer de recente controverse rond de 20-jarige Argentijn Gianluca Prestianni in de Champions League, die beschuldigd werd van racistische beledigingen aan het adres van Real Madrid-aanvaller Vinicius Junior. Terwijl het onderzoek van de UEFA nog loopt, richt de aandacht zich vooral op hoe scheidsrechters in de toekomst sneller en kordater kunnen optreden.

Infantino kwam met een opvallend voorstel tijdens een vergadering van International Football Association Board, het orgaan dat de spelregels bepaalt. “Als een speler zijn mond bedekt en iets zegt met een racistisch gevolg, dan moet hij van het veld worden gestuurd”, stelde hij bij Sky News.

Scheidsrechters kunnen bij vermoeden van racisme rood geven

Volgens de FIFA-voorzitter moet er een vermoeden kunnen bestaan van fout gedrag wanneer een speler bewust zijn mond afschermt tijdens een discussie. “Anders hoef je je mond niet te bedekken”, klonk het. Die praktijk komt vaak voor in het moderne voetbal, meestal om tactische gesprekken te verbergen.

Toch benadrukt Infantino dat in tuchtzaken nog steeds bewijs nodig blijft. Het voorstel betekent dus niet dat elke hand voor de mond automatisch rood oplevert, maar wel dat scheidsrechters meer ruimte krijgen om in te grijpen bij verdachte situaties.



Als het van de FIFA afhangt, kan de nieuwe aanpak al van kracht zijn op het komende WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. De komende maanden zal blijken of de IFAB effectief groen licht geeft voor deze verregaande aanpassing van het reglement.