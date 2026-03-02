Disciplinair Comité niet mild: Kevin Van Den Kerkhof kent zijn strafvoorstel na horrortackle op Christos Tzolis

Uitgesloten tegen Club Brugge na een grove tackle op Christos Tzolis, zou Kevin Van Den Kerkhof tot vijf wedstrijden schorsing kunnen krijgen, waarvan er vier effectief zijn. Een zware aderlating voor Hans Cornelis.

Na een zeer sterke start van de wedstrijd en een voorsprong van een doelpunt bij de rust, mede in de hand gewerkt door de zenuwachtigheid bij de tegenstander, stortte Sporting Charleroi zondag in vijftien minuten in tegen Club Brugge.

De Zebras zagen eerst Kevin Van Den Kerkhof een zware fout maken op Christos Tzolis, bestraft met een uitsluiting, waarna ze een strafschop weggaven die door diezelfde Tzolis werd omgezet. Helemaal op het einde van de toegevoegde tijd schonk Joël Ordonez de overwinning aan Club.

De uitsluiting van de Algerijnse rechtsachter was evenwel onbetwistbaar, en het bebloede been van Tzolis bij het laatste fluitsignaal getuigde nog van de gevaarlijkheid van de tackle.

Vier effectieve speeldagen schorsing voor Kevin Van Den Kerkhof?

Van Den Kerkhof zal dus zwaar bestraft worden door de bevoegde instanties. De Disciplinaire Commissie vraagt volgens onze collega's van Het Nieuwsblad alvast vijf wedstrijden schorsing, waarvan vier effectief.



Als dat zo is, zit de reguliere fase er voor de 29-jarige op en mist hij de verplaatsingen naar Dender en Zulte, het thuisduel tegen Leuven én de eerste speeldag van de play-offs. Een flinke opdoffer voor Hans Cornelis.