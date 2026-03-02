"Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge

Club Brugge won afgelopen weekend met 1-2 op bezoek bij Sporting Charleroi. Er was veel te doen over de strafschop die blauw-zwart kreeg en die was volgens scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot misschien wel licht gegeven.

Vraagtekens bij strafschop voor Club Brugge

Hij had niet verwacht dat de grensrechter zou tussenkomen na dit contact, want zo overduidelijk was het volgens Lardot niet allemaal. De scheidsrechtersbaas had verwacht dat er gewoon verder gespeeld werd. “Eerst nam de scheidsrechter de beslissing om niet te fluiten, maar daarna kwam zijn assistent tussen en werd het penalty", zegt Lardot op DAZN.

"ls hij als assistent tussenkomt, moet het overduidelijk zijn”, legde Lardot uit. “Maar als we de beelden bekijken, is het nu ook niet zó duidelijk. In deze fase verwachten we dus zeker geen interventie van de assistent, maar ook dat de scheidsrechter bij zijn eigen beslissing blijft", gaat hij verder.

Daar begrijpt Lardot de kritiek dan ook wel, maar hij is heel stellig als het over de extra tijd gaat. Dat er tot minuut 100 gespeeld werd is volgens hem geheel terecht en werden beide ploegen daarover ook op de hoogte gebracht.

Spelen tot minuut honderd

“Het reglement is duidelijk”, aldus Lardot. “Ze hebben acht minuten extra tijd gegeven en ik heb de tweede helft nog bekeken. Die acht minuten kloppen wel, met VAR-interventies, de rode kaart enzovoort.”

Maar er werd gespeeld tot in minuut 100, was in Charleroi te horen. “De extra tijd begint als we effectief spelen. We mogen niet vergeten dat de keeper van Charleroi twee minuten op de grond bleef liggen. Dus zijn we maar in minuut 92 effectief gestart.”



Lees ook... Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"›

En dus klopt het volledig dat er tot minuut 100 werd gevoetbald. “En dit werd duidelijk gecommuniceerd door de scheidsrechter op het veld, maar ook door de vierde ref aan de floor manager en ook aan de teammanager. Als ze dan spreken van een schandaal, dan ga ik niet akkoord.”