'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste'

Royal Antwerp FC greep tijdens de wintermercato naast Lassina Traoré. De club blijft hopen dat het nu tijdens de zomertransferperiode wel prijs zal zijn.

Antwerp grijpt naast Lassina Traoré

Lassina Traoré leek deze winter op weg naar Royal Antwerp FC. Hij kwam naar Antwerpen, legde er zijn medische tests af en The Great Old had een mooie transfersom klaar om de deal te sluiten.

Volgens ingewijden, zo meldt Het Nieuwsblad, wijzigde Shakhtar Donetsk lastminute nog de voorwaarden voor de transfer, waardoor het opnieuw een njet werd.

Afgelopen zomer wou Antwerp al 2,5 miljoen euro op tafel leggen voor Traoré, maar ook toen ging de transfer niet door. Even later raakte de spits geblesseerd en pas op 22 februari kon hij opnieuw spelen.

Derde keer, goede keer?

Dat deed hij wel met een hattrick in amper een kwartier spelen. In juni loopt het contract van Traoré af, waardoor Antwerp hoopt om dan eindelijk een overeenkomst te sluiten met de speler.



Zonder transfersom, maar dat zou wel eens kunnen betekenen dat er deze zomer nog andere ploegen opduiken die interesse tonen en een beter loon aan Traoré voorstellen. Afwachten dus of de deal bij de derde keer ook de goede keer wordt.