"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

Royal Antwerp FC gaat investeren in het vrouwenvoetbal. Dat gebeurt via Ria en Maria-Julie Gheysens, vrouw en dochter van voorzitter Paul Gheysens.

Antwerp investeert in vrouwenvoetbal

The Great Old investeert in het vrouwenvoetbal. Dat gebeurt via Antwerp Diamonds, een club die pas in 2022 werd opgericht maar ondertussen wel zo’n 150 meisjes laat voetballen.

“Dit is een historisch moment voor de club”, stelt Ria Gheysens aan Het Laatste Nieuws. “Dankzij de samenwerking met de Antwerp Diamonds kunnen we onze maatschappelijke rol nog meer opnemen.”

Volgens mevrouw Gheysens is dit het laatste facet dat nog ontbrak binnen de club en is ook haar man Paul ontzettend enthousiast om samen met de club dit verhaal te schrijven.

Nochtans heeft de club niet bepaald middelen op overschot. “Wij blijven achter de club staan. Voor ons is Antwerp een club met een grote emotionele waarde. Dat gaat met vallen en opstaan, maar wij hebben dit project op de kaart gezet én het staat nog steeds op de kaart.”

Geen 50.000 euro boete meer

Daar moet dit nieuw project aan bijdragen. “We mogen niet vergeten dat we van heel ver komen. En we doen verder, zoals we bezig zijn. Met het vrouwenvoetbal als nieuwe stap vooruit.”





Al is ook mooi meegenomen dat Antwerp door in het vrouwenvoetbal te stappen niet langer jaarlijks een boete van 50.000 euro moet betalen aan de UEFA. En investeren in vrouwenvoetbal zorgt er ook voor dat een niet-Europees spelende club solidariteitsbijdrage krijgt.