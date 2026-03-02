"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

Nog drie wedstrijden staan er op de agenda in de Jupiler Pro League. Die zullen beslissen over drie plekjes in de Champions' Play-offs, al zijn er daarvoor nog tal van kandidaten.

Vechten voor laatste plekje in Play-off 1

De strijd voor de drie resterende plaatsen in de Champions’ Play-offs na Union SG, Club Brugge en STVV is nog lang niet gestreden. Er komen nog aardig wat ploegen mathematisch voor in aanmerking.

“Ik verwachtte vorige week dat Anderlecht en KV Mechelen hun thuiswedstrijd zouden winnen en dat hebben ze ook gedaan. Zij zijn voor 99 procent zeker van deelname aan Play-off 1”, vertelt Patrick Goots.

De laatste plek wordt de komende weken uitgevochten en velen geloven er nog in. Zo zei Rik De Mil zonder blikken of blozen dat KAA Gent nog 9 op 9 kan pakken na de pandoering in Genk.

“Tja, terwijl je net 4 op 15 hebt gehaald… Oosting gelooft er ook nog in, terwijl Antwerp met een 9 op 9 nog maar aan 42 punten zit. Genk staat er nog tussen, Charleroi heeft nog een redelijk makkelijk programma, Standard maakt nog kans…”, gaat Goots verder.

Cruciale goal van Benito Raman

Het zal dus nog spannend worden. Goots heeft alvast goede hoop voor KV Mechelen. “Vanderbiest hoopte dat het geen gelijkspelleke zou worden tegen Zulte Waregem. Toch was het weer bijna zo ver. Gelukkig was er Raman de Verlosser.”



Lees ook... Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust›

Zijn goal zou wel eens van levensbelang geweest zijn voor het play-offticket van Malinwa. “Iemand met zo’n killersinstinct op de bank hebben zitten is goud waard. Veel ploegen missen een type Raman”, besluit Goots.