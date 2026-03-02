Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven: "Echt onbegrijpelijk"

De zware tackle van Kévin Van Den Kerkhof op Christos Tzolis blijft nazinderen. Ook Hein Vanhaezebrouck en Tuur Dierckx begrepen er niets van.

Afgelopen weekend maakte Kévin Van Den Kerkhof een bijzonder vuile overtreding op Christos Tzolis. Hij ging met twee benen vooruit in op de schenen van de Griekse winger. Die kwam er gelukkig met een grote schram van af.

Het blijft ongelooflijk dat dit op een voetbalveld kan gebeuren. Ook Tuur Dierckx was duidelijk over de straf voor de Charleroi-speler: "Tien speeldagen schorsing." Uiteindelijk vraagt de Disciplinaire Comité slechts vier speeldagen effectief.

Geen begrip voor Van Den Kerkhof

Hein Vanhaezebrouck was ook hard voor Van Den Kerkhof "In mijn tijd zag je zulke ingrepen wel vaker, maar dit is gewoon niet meer van deze eeuw. Echt onbegrijpelijk", zegt hij bij Sporza.

"Ik zag dat gebeuren en vraag me dan af: wat is je bedoeling met zo'n tackle? Zelfs als je de bal hebt ... Ik vind dat ongezien en onbegrijpelijk. Er is echt geen meerwaarde om er zo als een gek in te vliegen", aldus Dierckx.

Lees ook... Disciplinair Comité niet mild: Kevin Van Den Kerkhof kent zijn strafvoorstel na horrortackle op Christos Tzolis›

Van Den Kerkhof zal sowieso de rest van het reguliere seizoen missen, zo lijkt. Toch blijft het opvallend dat er slechts vier speeldagen schorsing werden gevraagd voor zijn gruwelijke overtreding.