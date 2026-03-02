Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week

Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week
Foto: © photonews

De reguliere competitie nadert onvermijdelijk zijn einde. Hier is ons elftal van speeldag 27! Met Club Brugge en Anderlecht die elk twee spelers leveren.

Doelman

Terwijl Dender erin slaagde om de nul te houden dankzij zijn doelman Gauthier Gallon, was de doelman van het weekend duidelijk Vic Chambaere. De gebruikelijke nr. 2 van Union Saint-Gilloise toonde meerdere keren zijn klasse, onder meer tegen Sayyadmanesh en Alcocer, en voorkwam zo een afgang in het Kuipje.

Verdedigers

Zeer sterke wedstrijd in het centrum van de verdediging van Redouane Halhal, die scoorde voor KV Mechelen maar ook defensief solide was. Hij had iets minder werk, maar Yllan Okou was opnieuw erg sterk en hield een offensief weinig opvallend Standard effectief tegen.

Tot slot in ons driemansverdedigingstrio: Joel Ordoñez, die een verdienstelijke defensieve prestatie neerzette en bovendien… beslissend scoorde in de 90+10e minuut, iets dat mogelijk cruciale gevolgen kan hebben in de titelrace.

Middenvelders

Hij staat bijna elke week in ons elftal, en hij lijkt niet van plan om te stoppen: Zakaria El Ouahdi was opnieuw een van de grote mannen in Genk’s overwinning tegen AA Gent, met opnieuw een doelpunt en vijf succesvolle dribbels op vijf pogingen. Wat een seizoen voor de Marokkaanse international, onze rechtsmidden.

Aan de andere kant plaatsen we een beetje bij gebrek aan beter – hij moet immers ergens in dit elftal – Thorgan Hazard, dubbele doelpuntenmaker en man van de match voor Anderlecht. Dit weekend speelde hij als valse 9, maar het linkerflankpostje is hem niet vreemd.

Lees ook... Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

In het hart van het middenveld kunnen we de uitstekende wedstrijd van Nathan De Cat in een nr. 10-rol niet negeren; dat weerhield hem er niet van hard te werken. Een mooie assist voor Bertaccini en een sterke actie bij een afgekeurd doelpunt voor Diarra: wat een wedstrijd! Daarnaast vermelden we de uitstekende prestatie van Arthur Piedfort, een constant gevaar voor de verdediging van Union Saint-Gilloise met Westerlo, en die talrijke scherpe passes gaf naar zijn aanvallers.

Aanvallers

De fantastische wedstrijd van Christos Tzolis mag niet over het hoofd gezien worden, ondanks het controversiële scenario dat Club Brugge gunstig uitpakte. De Griek, doelpuntenmaker, was opnieuw een constante plaag voor de tegenstander. Aan de andere kant plaatsen we Noah Adedeji-Sternberg, onstuitbaar met Genk dat terugkeert naar de top zes.

In de spits kijken we terug naar vrijdagavond met Pape Fall, de toren van controle van RAAL. De Senegalees drukte op de verdediging van Standard en profiteerde van een fout van Pirard om te scoren.

Jupiler Pro League
Anderlecht
Club Brugge

Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

