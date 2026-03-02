Bob Peeters, de architect van het succes van SK Beveren: "Dat ze maar een houten standbeeld zetten"

SK Beveren is al zeker van promotie naar de Jupiler Pro League, maar sportief verantwoordelijke Bob Peeters wil meer. Nog twee wedstrijden winnen en ook de titel is binnen.

Ook na de promotie blijft Beveren hongerig. Het is mooi dat we promoveren, maar het draait om trofeeën. We hebben nog 15 punten voorsprong en moeten nog twee wedstrijden winnen. We willen absoluut kampioen worden", aldus Peeters bij Sporza.

Het succes van dit seizoen vindt Peeters voor een groot deel in de opbouw van vorig jaar. “Vorig jaar zijn we na de winterstop echt gaan doorgroeien. We hebben doorgeselecteerd en hadden het geluk dat Brüls, Mertens, De Schryver en Abrahams bij onze ploeg kwamen. Vanaf dat moment was er echt een flow en een geraamte dat er stond", vertelt hij.

Peeters is nuchter over zijn status bij Beveren. “Ik hoor vaak dat ze een standbeeld gaan zetten, maar ik zeg dat ze dan best een houten standbeeld zetten. Dat kan je in brand steken, want in het voetbal kan het snel keren. Je bent maar zo goed als je laatste wedstrijd.”

Bob Peeters sluit niet uit dat hij ooit nog terugkeert als trainer

Met het oog op volgend seizoen in 1A wil Peeters voorbereidingen treffen. “Normaal hebben we volgende week gesprekken met de eigenaars over middelen en mogelijkheden. We hebben dit seizoen goed gedaan met een beperkt budget, maar in 1A zal er iets bij moeten. Er zullen versterkingen bij moeten en we zullen nog wat moeten doorselecteren", zegt hij.



Peeters voelt zich goed in zijn rol, maar sluit een terugkeer naar het trainersvak niet uit. “Ik pak het leven zoals het komt. Ik geniet nu heel hard. Ik heb voor twee jaar bijgetekend, dan ben ik nog maar 54. Dan zullen we zien of deze job nog geschikt is voor mij, en dan kijken we verder.”