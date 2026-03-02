Bob Peeters, de architect van het succes van SK Beveren: "Dat ze maar een houten standbeeld zetten"

Bob Peeters, de architect van het succes van SK Beveren: "Dat ze maar een houten standbeeld zetten"
Foto: © photonews
Word fan van SK Beveren! 360

SK Beveren is al zeker van promotie naar de Jupiler Pro League, maar sportief verantwoordelijke Bob Peeters wil meer.  Nog twee wedstrijden winnen en ook de titel is binnen.

Ook na de promotie blijft Beveren hongerig. Het is mooi dat we promoveren, maar het draait om trofeeën. We hebben nog 15 punten voorsprong en moeten nog twee wedstrijden winnen. We willen absoluut kampioen worden", aldus Peeters bij Sporza.

Het succes van dit seizoen vindt Peeters voor een groot deel in de opbouw van vorig jaar. “Vorig jaar zijn we na de winterstop echt gaan doorgroeien. We hebben doorgeselecteerd en hadden het geluk dat Brüls, Mertens, De Schryver en Abrahams bij onze ploeg kwamen. Vanaf dat moment was er echt een flow en een geraamte dat er stond", vertelt hij.

Peeters is nuchter over zijn status bij Beveren. “Ik hoor vaak dat ze een standbeeld gaan zetten, maar ik zeg dat ze dan best een houten standbeeld zetten. Dat kan je in brand steken, want in het voetbal kan het snel keren. Je bent maar zo goed als je laatste wedstrijd.”

Bob Peeters sluit niet uit dat hij ooit nog terugkeert als trainer

Met het oog op volgend seizoen in 1A wil Peeters voorbereidingen treffen. “Normaal hebben we volgende week gesprekken met de eigenaars over middelen en mogelijkheden. We hebben dit seizoen goed gedaan met een beperkt budget, maar in 1A zal er iets bij moeten. Er zullen versterkingen bij moeten en we zullen nog wat moeten doorselecteren", zegt hij.


Peeters voelt zich goed in zijn rol, maar sluit een terugkeer naar het trainersvak niet uit. “Ik pak het leven zoals het komt. Ik geniet nu heel hard. Ik heb voor twee jaar bijgetekend, dan ben ik nog maar 54. Dan zullen we zien of deze job nog geschikt is voor mij, en dan kijken we verder.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SK Beveren

Meer nieuws

Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

18:10
Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"

Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"

18:00
Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV

Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV

17:50
1
Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o laait weer heftig op: "Miljoenen voor incompetente buitenlander"

Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o laait weer heftig op: "Miljoenen voor incompetente buitenlander"

17:40
Standard-sterkhouder moet vrezen voor twee matchen aan de kant

Standard-sterkhouder moet vrezen voor twee matchen aan de kant

17:20
Na Van Den Kerkhof ook zware strafmaat voor Westerlo-speler Nsiala, die elleboogstoot gaf

Na Van Den Kerkhof ook zware strafmaat voor Westerlo-speler Nsiala, die elleboogstoot gaf

17:00
3
Genk nog bijlange niet waar het moet zijn: "Als De Condé denkt dat ze met deze kern voor de titel spelen..."

Genk nog bijlange niet waar het moet zijn: "Als De Condé denkt dat ze met deze kern voor de titel spelen..."

16:30
Disciplinair Comité niet mild: Kevin Van Den Kerkhof kent zijn strafvoorstel na horrortackle op Christos Tzolis

Disciplinair Comité niet mild: Kevin Van Den Kerkhof kent zijn strafvoorstel na horrortackle op Christos Tzolis

15:49
6
Benito Raman heeft nog een boodschap voor trainer Vanderbiest: "Te weinig naar mijn gevoel"

Benito Raman heeft nog een boodschap voor trainer Vanderbiest: "Te weinig naar mijn gevoel"

15:30
1
Eindelijk goed nieuws over Kevin De Bruyne: bondscoach Garcia zal ook een kaarsje doen branden

Eindelijk goed nieuws over Kevin De Bruyne: bondscoach Garcia zal ook een kaarsje doen branden

15:01
1
Mond bedekken tijdens match? Spelers kunnen binnenkort van het veld gestuurd worden

Mond bedekken tijdens match? Spelers kunnen binnenkort van het veld gestuurd worden

14:20
10
Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord

Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord

14:00
21
📷 Zo ziet Christos Tzolis zijn been eruit na de doodschop van Van Den Kerkhof

📷 Zo ziet Christos Tzolis zijn been eruit na de doodschop van Van Den Kerkhof

13:30
4
Eindelijk Champions' Play-offs voor KV Mechelen, maar... "Zelfs die hard-fans zijn niet blij"

Eindelijk Champions' Play-offs voor KV Mechelen, maar... "Zelfs die hard-fans zijn niet blij"

13:00
2
Duidelijke waarschuwing voor Anderlecht: "Niet zoals met David Hubert"

Duidelijke waarschuwing voor Anderlecht: "Niet zoals met David Hubert"

12:40
Gekke situatie in Denemarken: met ex-flop van Anderlecht staat FC Kopenhagen... op degradatieplaats

Gekke situatie in Denemarken: met ex-flop van Anderlecht staat FC Kopenhagen... op degradatieplaats

12:20
1
Dit is de duurste aanvaller van de Belgische competitie: binnenkort recordtransfer?

Dit is de duurste aanvaller van de Belgische competitie: binnenkort recordtransfer?

12:00
Toch een Hazard op het WK? Dit geeft Thorgan een reden om te dromen

Toch een Hazard op het WK? Dit geeft Thorgan een reden om te dromen

11:40
4
Coacht hij Senne Lammens straks? 'Manchester United denkt aan ex-bondscoach van België'

Coacht hij Senne Lammens straks? 'Manchester United denkt aan ex-bondscoach van België'

11:20
3
Deze Belg is voorlopig de verrassing van 2026: "Hij is uitzonderlijk"

Deze Belg is voorlopig de verrassing van 2026: "Hij is uitzonderlijk"

11:00
4
Deze ploegen halen de Champions' Play-offs volgens Marc Degryse

Deze ploegen halen de Champions' Play-offs volgens Marc Degryse

10:30
Strafschop en extra tijd onder vuur: werd Club Brugge bevoordeeld tegen Charleroi?

Strafschop en extra tijd onder vuur: werd Club Brugge bevoordeeld tegen Charleroi?

10:00
25
Bayern ruikt titel en Kompany spreekt al over aanval op historisch record

Bayern ruikt titel en Kompany spreekt al over aanval op historisch record

09:30
1
Marc Degryse komt met heel duidelijk advies: "Als ik Anderlecht was..."

Marc Degryse komt met heel duidelijk advies: "Als ik Anderlecht was..."

09:00
6
Hans Vanaken komt heel scherp uit de hoek: "Ik zal het nooit begrijpen"

Hans Vanaken komt heel scherp uit de hoek: "Ik zal het nooit begrijpen"

08:40
9
Union SG ziet af: "Onwaardig voor een Belgische kampioen"

Union SG ziet af: "Onwaardig voor een Belgische kampioen"

08:20
17
Club Brugge-coach Ivan Leko reageert bijzonder scherp op kritiek van Charleroi voor arbitrage

Club Brugge-coach Ivan Leko reageert bijzonder scherp op kritiek van Charleroi voor arbitrage

08:01
Wangedrag in tribunes: Club Brugge-speler bespuwd tijdens wedstrijd tegen Charleroi

Wangedrag in tribunes: Club Brugge-speler bespuwd tijdens wedstrijd tegen Charleroi

07:40
1
Drie doelpunten in drie wedstrijden: Belg blinkt uit in La Liga

Drie doelpunten in drie wedstrijden: Belg blinkt uit in La Liga

07:22
6
Iran niet naar WK? Rode Duivels krijgen mogelijk één van deze landen als nieuwe tegenstander

Iran niet naar WK? Rode Duivels krijgen mogelijk één van deze landen als nieuwe tegenstander

07:00
11
Weer geen Standard in Champions' Play-offs? "Hoe kan dat als we het nog nooit hebben gedaan?"

Weer geen Standard in Champions' Play-offs? "Hoe kan dat als we het nog nooit hebben gedaan?"

06:30
4
Ex-scheidsrechter Gumienny over rode kaarten en strafschopfase in Antwerp-STVV

Ex-scheidsrechter Gumienny over rode kaarten en strafschopfase in Antwerp-STVV

23:00
2
Christos Tzolis heel duidelijk na ultieme winst bij Charleroi en waarom het zo moeilijk liep

Christos Tzolis heel duidelijk na ultieme winst bij Charleroi en waarom het zo moeilijk liep

22:30
3
Eén van laatste transfers van Olivier Renard toont grote belofte: ambitie is duidelijk

Eén van laatste transfers van Olivier Renard toont grote belofte: ambitie is duidelijk

22:00
6
Charleroi woedend op arbitrage: "Geen rechtvaardigheid" en "Ik vraag zelfs niet meer om duiding"

Charleroi woedend op arbitrage: "Geen rechtvaardigheid" en "Ik vraag zelfs niet meer om duiding"

21:20
75
Rik De Mil ziet het grote probleem van KAA Gent: "We hebben te weinig van zulke jongens"

Rik De Mil ziet het grote probleem van KAA Gent: "We hebben te weinig van zulke jongens"

21:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 27
KAA Gent KAA Gent 2-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 Luik FC Luik FC
SK Beveren SK Beveren 2-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 0-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk 2-3 Lierse SK Lierse SK
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-5 RSCA Futures RSCA Futures
RWDM Brussels RWDM Brussels 2-2 Eupen Eupen
Lommel SK Lommel SK 0-1 Seraing Seraing

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Na Van Den Kerkhof ook zware strafmaat voor Westerlo-speler Nsiala, die elleboogstoot gaf Stefaan_82 Stefaan_82 over Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord Michy DC Michy DC over Eindelijk Champions' Play-offs voor KV Mechelen, maar... "Zelfs die hard-fans zijn niet blij" Stefaan_82 Stefaan_82 over Mond bedekken tijdens match? Spelers kunnen binnenkort van het veld gestuurd worden De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV Snoek Snoek over Coacht hij Senne Lammens straks? 'Manchester United denkt aan ex-bondscoach van België' Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Iran niet naar WK? Rode Duivels krijgen mogelijk één van deze landen als nieuwe tegenstander .. .. over Disciplinair Comité niet mild: Kevin Van Den Kerkhof kent zijn strafvoorstel na horrortackle op Christos Tzolis André Coenen André Coenen over Weer geen Standard in Champions' Play-offs? "Hoe kan dat als we het nog nooit hebben gedaan?" Stigo12 Stigo12 over Eindelijk goed nieuws over Kevin De Bruyne: bondscoach Garcia zal ook een kaarsje doen branden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved