Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht
Word fan van Anderlecht! 4335

Het staat inmiddels zo goed als vast: Jérémy Taravel blijft trainer van RSC Anderlecht tot het einde van het seizoen. In tussentijd is hij al uitgegroeid tot een van de opvallendste interim-trainers uit de geschiedenis van paars-wit.

Het zou een enorme verrassing zijn als, na de resultaten van de voorbije weken, het bestuur van RSC Anderlecht plots een konijn uit de hoed tovert en Jérémy Taravel niét bevestigt als trainer van paars-wit tot het einde van het seizoen.

Niet: tot het einde van de reguliere competitie. Er zijn tenslotte nog maar drie matchen te spelen, en als Taravel paars-wit naar de Play-offs loodst, is het moeilijk in te beelden welke coach er tussen speeldag 30 en de start van de eindfase zou kunnen instappen mét de steun van kleedkamer én publiek. Als de interimtrainer wordt bevestigd, dan moet dat tot het einde van het seizoen zijn, inclusief bekerfinale en PO1 - laat ons vooral de "zaak David Hubert" vermijden.

Taravel doet beter dan Nicolas Frutos, Robin Veldman en Karim Belhocine

Met een knappe 7 op 9 in de competitie haalt Taravel een gemiddelde van 2,5 punten per match. Daarmee staat hij statistisch nu al tussen de betere interimcoaches uit de clubgeschiedenis. Zo doet hij het beter dan Nicolas Frutos, die in 2016 na het ontslag van Weiler even overnam en twee competitiezeges pakte, waaronder de Clasico, maar thuis zwaar onderuitging tegen Celtic Glasgow (0-3).

Toch zijn beide bilans vergelijkbaar, en destijds pleitte het publiek de zaak-Frutos: velen vonden dat de Argentijn wat langer zijn kans verdiende. Alleen kwam er daarna wel een zwaargewicht: Hein Vanhaezebrouck. Wat men toen nog niet wist: nadien zou RSCA geen enkele prijs meer pakken.

Karim Belhocine is dan weer een apart verhaal, want de Algerijn deed in hetzelfde seizoen twee interims. De eerste na Hein Vanhaezebrouck, met 3 op 6... en de tweede na de rampperiode onder Fred Rutten, dit keer tot het einde van het seizoen. Belhocine paste niet echt bij de huisstijl en zijn 9 op 24 was onvoldoende om een langer verblijf te verantwoorden, al bleef hij wel hangen als een gewaardeerde people manager.

Een duidelijk teken dat RSC Anderlecht het moeilijk heeft: in de laatste tien jaar waren er meer interimtrainers dan in de volledige clubgeschiedenis daarvoor. Een ander voorbeeld is Robin Veldman, coach van oktober tot december 2022 na het ontslag van Mazzù. Met 4 op 9 in de competitie, een cruciale zege op Silkeborg in de Conference League en kwalificatie (weliswaar weinig overtuigend) in de beker, bevestigde hij de recente gewoonte bij Anderlecht-interims om... beter te doen dan hun voorganger, en zelfs vaak beter dan hun opvolger.

Dat deed ook David Hubert: min of meer noodgedwongen bevestigd nadat hij Brian Riemer had vervangen. De ex-kapitein van de Futures had toen 5 op 9 in de competitie, maar vooral twee knappe Europese overwinningen. Alleen liep het daarna mis, tot Besnik Hasi hem nog vóór de Play-offs opvolgde... zonder succes.

Het geval-Taravel lijkt sterk op dat van Hubert, met één belangrijk verschil: niemand verwacht echt dat de Fransman na de Play-offs nog coach van paars-wit blijft. De bedoeling is dat de sportief directeur straks met een trainer "in de koffer" aankomt.

En vroeger? Jean Dockx, de ideale interim

Natuurlijk waren er vóór de 21e eeuw ook interimtrainers bij RSC Anderlecht. De meest legendarische onder hen is de grote Jean Dockx, de eeuwige assistent van Sporting die in vijftien jaar tijd drie keer interim was bij de club - en vaak met succes. Hij had niet de ambitie om T1 te worden, al zou hij dat in 1998-1999 uiteindelijk wel zijn en in moeilijke omstandigheden een Europees ticket binnenhalen.

Het is trouwens al jaren een uitgesproken wens van de verschillende RSCA-besturen: de "nieuwe Jean Dockx" vinden. Pär Zetterberg hoopte die man in de schaduw te worden, als vertrouwenspersoon van de spelers, maar dat avontuur liep (te) snel mis. En wat als Jérémy Taravel, na zijn luxedepannage dit seizoen, in de staf zou blijven om die rol op te nemen? Dan vergeet je wel dat Dockx, vóór hij assistent werd, ook een icoon was als speler. Maar de tijden zijn veranderd...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

20:30
Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit

Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit

20:20
Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten

Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten

19:30
Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

20:00
Bondsparket opvallend mild voor speler van Club NXT

Bondsparket opvallend mild voor speler van Club NXT

19:20
"Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge

"Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge

19:40
4
Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week

Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week

18:40
Enorme lof voor ex-trainer Anderlecht en Genk: zwaar ondergewaardeerd

Enorme lof voor ex-trainer Anderlecht en Genk: zwaar ondergewaardeerd

19:00
Yannick Ferrera verrast meteen met heel opvallende beslissing bij Dender: dit is zijn uitleg

Yannick Ferrera verrast meteen met heel opvallende beslissing bij Dender: dit is zijn uitleg

18:50
Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV

Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV

17:50
4
Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

18:10
Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"

Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"

18:00
Bob Peeters, de architect van het succes van SK Beveren: "Dat ze maar een houten standbeeld zetten"

Bob Peeters, de architect van het succes van SK Beveren: "Dat ze maar een houten standbeeld zetten"

18:20
Standard-sterkhouder moet vrezen voor twee matchen aan de kant

Standard-sterkhouder moet vrezen voor twee matchen aan de kant

17:20
Na Van Den Kerkhof ook zware strafmaat voor Westerlo-speler Nsiala, die elleboogstoot gaf

Na Van Den Kerkhof ook zware strafmaat voor Westerlo-speler Nsiala, die elleboogstoot gaf

17:00
4
Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o laait weer heftig op: "Miljoenen voor incompetente buitenlander"

Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o laait weer heftig op: "Miljoenen voor incompetente buitenlander"

17:40
3
Duidelijke waarschuwing voor Anderlecht: "Niet zoals met David Hubert"

Duidelijke waarschuwing voor Anderlecht: "Niet zoals met David Hubert"

12:40
Genk nog bijlange niet waar het moet zijn: "Als De Condé denkt dat ze met deze kern voor de titel spelen..."

Genk nog bijlange niet waar het moet zijn: "Als De Condé denkt dat ze met deze kern voor de titel spelen..."

16:30
Disciplinair Comité niet mild: Kevin Van Den Kerkhof kent zijn strafvoorstel na horrortackle op Christos Tzolis

Disciplinair Comité niet mild: Kevin Van Den Kerkhof kent zijn strafvoorstel na horrortackle op Christos Tzolis

15:49
7
Toch een Hazard op het WK? Dit geeft Thorgan een reden om te dromen

Toch een Hazard op het WK? Dit geeft Thorgan een reden om te dromen

11:40
4
Benito Raman heeft nog een boodschap voor trainer Vanderbiest: "Te weinig naar mijn gevoel"

Benito Raman heeft nog een boodschap voor trainer Vanderbiest: "Te weinig naar mijn gevoel"

15:30
1
Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord

Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord

14:00
26
Eindelijk goed nieuws over Kevin De Bruyne: bondscoach Garcia zal ook een kaarsje doen branden

Eindelijk goed nieuws over Kevin De Bruyne: bondscoach Garcia zal ook een kaarsje doen branden

15:01
1
Mond bedekken tijdens match? Spelers kunnen binnenkort van het veld gestuurd worden

Mond bedekken tijdens match? Spelers kunnen binnenkort van het veld gestuurd worden

14:20
11
📷 Zo ziet Christos Tzolis zijn been eruit na de doodschop van Van Den Kerkhof

📷 Zo ziet Christos Tzolis zijn been eruit na de doodschop van Van Den Kerkhof

13:30
5
Gekke situatie in Denemarken: met ex-flop van Anderlecht staat FC Kopenhagen... op degradatieplaats

Gekke situatie in Denemarken: met ex-flop van Anderlecht staat FC Kopenhagen... op degradatieplaats

12:20
1
Marc Degryse komt met heel duidelijk advies: "Als ik Anderlecht was..."

Marc Degryse komt met heel duidelijk advies: "Als ik Anderlecht was..."

09:00
6
Eindelijk Champions' Play-offs voor KV Mechelen, maar... "Zelfs die hard-fans zijn niet blij"

Eindelijk Champions' Play-offs voor KV Mechelen, maar... "Zelfs die hard-fans zijn niet blij"

13:00
2
Dit is de duurste aanvaller van de Belgische competitie: binnenkort recordtransfer?

Dit is de duurste aanvaller van de Belgische competitie: binnenkort recordtransfer?

12:00
Coacht hij Senne Lammens straks? 'Manchester United denkt aan ex-bondscoach van België'

Coacht hij Senne Lammens straks? 'Manchester United denkt aan ex-bondscoach van België'

11:20
3
Deze ploegen halen de Champions' Play-offs volgens Marc Degryse

Deze ploegen halen de Champions' Play-offs volgens Marc Degryse

10:30
Strafschop en extra tijd onder vuur: werd Club Brugge bevoordeeld tegen Charleroi?

Strafschop en extra tijd onder vuur: werd Club Brugge bevoordeeld tegen Charleroi?

10:00
28
Deze Belg is voorlopig de verrassing van 2026: "Hij is uitzonderlijk"

Deze Belg is voorlopig de verrassing van 2026: "Hij is uitzonderlijk"

11:00
4
Hans Vanaken komt heel scherp uit de hoek: "Ik zal het nooit begrijpen"

Hans Vanaken komt heel scherp uit de hoek: "Ik zal het nooit begrijpen"

08:40
9
Bayern ruikt titel en Kompany spreekt al over aanval op historisch record

Bayern ruikt titel en Kompany spreekt al over aanval op historisch record

09:30
1
Union SG ziet af: "Onwaardig voor een Belgische kampioen"

Union SG ziet af: "Onwaardig voor een Belgische kampioen"

08:20
17

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV Ratko Svilar Ratko Svilar over Werd Club Brugge bevoordeeld tegen Charleroi? Ratko Svilar Ratko Svilar over Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord Jasperd Jasperd over "Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge Demogorgon Demogorgon over Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o laait weer heftig op: "Miljoenen voor incompetente buitenlander" Wim de Ruyter Wim de Ruyter over 'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie' Negenduuzend Negenduuzend over Iran niet naar WK? Rode Duivels krijgen mogelijk één van deze landen als nieuwe tegenstander Stigo12 Stigo12 over Het Clement-effect? Norwich wint wéér en zet opmars verder onder onze landgenoot filip.dhose filip.dhose over Disciplinair Comité niet mild: Kevin Van Den Kerkhof kent zijn strafvoorstel na horrortackle op Christos Tzolis Standard 2.0 Standard 2.0 over Weer geen Standard in Champions' Play-offs? "Hoe kan dat als we het nog nooit hebben gedaan?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved