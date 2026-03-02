Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"

Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"
Foto: © photonews

Beerschot won afgelopen weekend met 0-2 van Francs Borains. Daardoor blijven de troepen van Mo Messoudi op de derde plaats in de rangschikking van de Challenger Pro League staan.

Deugddoende overwinning tegen Francs Borains

De overwinning zonder tegen doelpunt is een ferme opsteker voor Messoudi en Beerschot. Deze zege kan de ploeg helpen om de komende weken enkele mooie resultaten te boeken.

“We hebben dit jaar natuurlijk slechts één wedstrijd verloren - op Kortrijk, op een ongelukkige manier. Voor de rest hebben we enkele keren gelijkgespeeld waar het niet nodig was, omdat we wat efficiëntie misten”, aldus Messoudi in Het Belang van Limburg.

Volgens de coach brengt zijn ploeg goed en dominant voetbal, met de nodige druk vooruit. “Alleen zijn we daar niet altijd voor beloond in het puntenaantal.”

Beerschot wil Kortrijk nog verrassen

En dat heeft hij zijn spelers ook duidelijk laten weten. “Ik heb de groep op het hart gedrukt dat we een goed seizoen spelen en dat niemand ons iets anders moet komen wijsmaken. We spelen goed voetbal.”


Over de doelstellingen is Messoudi heel erg duidelijk. Hij gelooft hard in zijn team. “We willen die play-offs zo snel mogelijk bereiken en druk op Kortrijk blijven zetten. Wie weet kunnen we toch nog verrassen”, besluit hij.

K Beerschot VA
Francs Borains
Mohamed Messoudi

2e klasse

 Speeldag 27
KAA Gent KAA Gent 2-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 Luik FC Luik FC
SK Beveren SK Beveren 2-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 0-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk 2-3 Lierse SK Lierse SK
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-5 RSCA Futures RSCA Futures
RWDM Brussels RWDM Brussels 2-2 Eupen Eupen
Lommel SK Lommel SK 0-1 Seraing Seraing

