Gaat het dit jaar eindelijk lukken voor Mechelen? Vanderbiest maakt vergelijking met ... Beerschot

Gaat het KV Mechelen dan toch eindelijk eens lukken dit jaar om de top-6 en de Champions' Play-offs te halen? Het zou zomaar kunnen, want met drie speeldagen te gaan staan ze er heel goed voor. Fred Vanderbiest zag een mooie analogie met het verleden.

KV Mechelen leek op weg naar duur puntenverlies tegen Zulte Waregem. Zelfs na de gelijkmaker van Essevee bleef Mechelen opvallend rustig en zelfs eerder verdedigend dan aanvallend qua intenties in de wedstrijd.

Benito Raman maakte het verschil voor KV Mechelen

En toch konden ze uiteindelijk wel nog de drie punten pakken. Fred Vanderbiest was dan ook heel blij met de overwinning, die er kwam dankzij Benito Raman - een speler die de coach inbracht om toch maar iets te proberen.

Diep in minuut 95 maakte uitgerekend Raman er 2-1 van. "Vroeger hadden ze het over de konijnenpoot van Guy Thys, nu is het die van Fred Vanderbiest", was hij niet te beroerd om toe te geven dat zijn team toch wel wat geluk heeft hier en daar.

Staat play-off 1 voor KV Mechelen in de sterren geschreven?

En dus is de slotsom: dit jaar moet het gaan lukken. "Het staat in de sterren geschreven dat we in die Champions' Play-offs moeten zitten", aldus nog Vanderbiest. En hij had ook meteen nog een verwijzing naar het verleden.



"Het deed me denken aan de promotiematch tegen Beerschot. Dezelfde goal, dezelfde minuut", verwees hij naar 2019 toen KV Mechelen promotie wist af te dwingen. Toen was het Tainmont die voor het delirium van Malinwa zorgde.