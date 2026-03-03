Gaat het dit jaar eindelijk lukken voor Mechelen? Vanderbiest maakt vergelijking met ... Beerschot

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Mechelen
| Reageer
Gaat het dit jaar eindelijk lukken voor Mechelen? Vanderbiest maakt vergelijking met ... Beerschot
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Gaat het KV Mechelen dan toch eindelijk eens lukken dit jaar om de top-6 en de Champions' Play-offs te halen? Het zou zomaar kunnen, want met drie speeldagen te gaan staan ze er heel goed voor. Fred Vanderbiest zag een mooie analogie met het verleden.

KV Mechelen leek op weg naar duur puntenverlies tegen Zulte Waregem. Zelfs na de gelijkmaker van Essevee bleef Mechelen opvallend rustig en zelfs eerder verdedigend dan aanvallend qua intenties in de wedstrijd.

Benito Raman maakte het verschil voor KV Mechelen

En toch konden ze uiteindelijk wel nog de drie punten pakken. Fred Vanderbiest was dan ook heel blij met de overwinning, die er kwam dankzij Benito Raman - een speler die de coach inbracht om toch maar iets te proberen.

Diep in minuut 95 maakte uitgerekend Raman er 2-1 van. "Vroeger hadden ze het over de konijnenpoot van Guy Thys, nu is het die van Fred Vanderbiest", was hij niet te beroerd om toe te geven dat zijn team toch wel wat geluk heeft hier en daar.

Staat play-off 1 voor KV Mechelen in de sterren geschreven?

En dus is de slotsom: dit jaar moet het gaan lukken. "Het staat in de sterren geschreven dat we in die Champions' Play-offs moeten zitten", aldus nog Vanderbiest. En hij had ook meteen nog een verwijzing naar het verleden.


"Het deed me denken aan de promotiematch tegen Beerschot. Dezelfde goal, dezelfde minuut", verwees hij naar 2019 toen KV Mechelen promotie wist af te dwingen. Toen was het Tainmont die voor het delirium van Malinwa zorgde.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

23:30
2
Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"

Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"

21:20
STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

22:45
Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

23:00
2
"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

22:00
"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

22:30
Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

21:50
🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

21:40
Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven: "Echt onbegrijpelijk"

Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven: "Echt onbegrijpelijk"

21:30
Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

20:30
Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

20:40
'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste'

'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste'

21:00
2
Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit

Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit

20:20
Bondsparket opvallend mild voor speler van Club NXT

Bondsparket opvallend mild voor speler van Club NXT

19:20
Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

20:00
1
"Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge

"Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge

19:40
7
Benito Raman heeft nog een boodschap voor trainer Vanderbiest: "Te weinig naar mijn gevoel"

Benito Raman heeft nog een boodschap voor trainer Vanderbiest: "Te weinig naar mijn gevoel"

15:30
1
Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten

Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten

19:30
Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week

Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week

18:40
Yannick Ferrera verrast meteen met heel opvallende beslissing bij Dender: dit is zijn uitleg

Yannick Ferrera verrast meteen met heel opvallende beslissing bij Dender: dit is zijn uitleg

18:50
Enorme lof voor ex-trainer Anderlecht en Genk: zwaar ondergewaardeerd

Enorme lof voor ex-trainer Anderlecht en Genk: zwaar ondergewaardeerd

19:00
Bob Peeters, de architect van het succes van SK Beveren: "Dat ze maar een houten standbeeld zetten"

Bob Peeters, de architect van het succes van SK Beveren: "Dat ze maar een houten standbeeld zetten"

18:20
Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV

Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV

17:50
4
Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

18:10
Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"

Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"

18:00
Standard-sterkhouder moet vrezen voor twee matchen aan de kant

Standard-sterkhouder moet vrezen voor twee matchen aan de kant

17:20
1
Eindelijk Champions' Play-offs voor KV Mechelen, maar... "Zelfs die hard-fans zijn niet blij"

Eindelijk Champions' Play-offs voor KV Mechelen, maar... "Zelfs die hard-fans zijn niet blij"

13:00
2
Na Van Den Kerkhof ook zware strafmaat voor Westerlo-speler Nsiala, die elleboogstoot gaf

Na Van Den Kerkhof ook zware strafmaat voor Westerlo-speler Nsiala, die elleboogstoot gaf

17:00
4
Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o laait weer heftig op: "Miljoenen voor incompetente buitenlander"

Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o laait weer heftig op: "Miljoenen voor incompetente buitenlander"

17:40
3
Genk nog bijlange niet waar het moet zijn: "Als De Condé denkt dat ze met deze kern voor de titel spelen..."

Genk nog bijlange niet waar het moet zijn: "Als De Condé denkt dat ze met deze kern voor de titel spelen..."

16:30
Disciplinair Comité niet mild: Kevin Van Den Kerkhof kent zijn strafvoorstel na horrortackle op Christos Tzolis

Disciplinair Comité niet mild: Kevin Van Den Kerkhof kent zijn strafvoorstel na horrortackle op Christos Tzolis

15:49
7
Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord

Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord

14:00
35
Eindelijk goed nieuws over Kevin De Bruyne: bondscoach Garcia zal ook een kaarsje doen branden

Eindelijk goed nieuws over Kevin De Bruyne: bondscoach Garcia zal ook een kaarsje doen branden

15:01
1
Mond bedekken tijdens match? Spelers kunnen binnenkort van het veld gestuurd worden

Mond bedekken tijdens match? Spelers kunnen binnenkort van het veld gestuurd worden

14:20
11
📷 Zo ziet Christos Tzolis zijn been eruit na de doodschop van Van Den Kerkhof

📷 Zo ziet Christos Tzolis zijn been eruit na de doodschop van Van Den Kerkhof

13:30
6
Duidelijke waarschuwing voor Anderlecht: "Niet zoals met David Hubert"

Duidelijke waarschuwing voor Anderlecht: "Niet zoals met David Hubert"

12:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

BeeGees BeeGees over Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord Sv1978 Sv1978 over Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen" Dave79 Dave79 over Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust SmurF SmurF over Werd Club Brugge bevoordeeld tegen Charleroi? fierce fierce over Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit JVD002 JVD002 over "Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge Deno Deno over KAA Gent valt uit de top 6, fans zijn scherp: Siebe Van der Heyden is er bijzonder duidelijk over Bemmer Bemmer over Iran niet naar WK? Rode Duivels krijgen mogelijk één van deze landen als nieuwe tegenstander Joske89 Joske89 over 'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste' Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard-sterkhouder moet vrezen voor twee matchen aan de kant Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved