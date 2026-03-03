Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf"

Yira Sor was dé blikvanger in de slotfase van KRC Genk - KAA Gent. De flankaanvaller pakte uit met een duizelingwekkende sprint en bekroonde die ook nog eens met een doelpunt.

Sor haalde een topsnelheid van liefst 39 kilometer per uur. Daarmee kroonde hij zich tot de snelste speler in Europa van de voorbije twee jaar. Zijn rush zorgde voor open monden in het stadion én in de studio.

Commentator Filip Joos kon zijn ogen amper geloven. “Ik zag vuur achter zijn sloffen", klonk het bij Sporza. Ook analist Steven Defour was onder de indruk van de explosiviteit.

Filip Joos zag vuur achter de sloffen van Sor

Defour vergeleek de sprint zelfs met het legendarische “konijn op het plein” van Robert Waseige. “Zo fenomenaal snel was het", stelde hij. “En dan werkt hij ook nog perfect af, terwijl die snelheid het net moeilijker maakt.”

Tot slot reageerde ook Wesley Sonck met een kwinkslag. “Bijna 40 per uur? Zelfs met de fiets is dat moeilijk haalbaar. Voor mij misschien, maar alleen bergaf", grapte hij.



Met zijn snelheid én koelbloedige afwerking zette Sor zo een absoluut hoogtepunt neer in de topper in Genk. De beelden gingen ook al Europa rond.