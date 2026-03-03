Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf"

Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf"
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2052

Yira Sor was dé blikvanger in de slotfase van KRC Genk - KAA Gent. De flankaanvaller pakte uit met een duizelingwekkende sprint en bekroonde die ook nog eens met een doelpunt.

Sor haalde een topsnelheid van liefst 39 kilometer per uur. Daarmee kroonde hij zich tot de snelste speler in Europa van de voorbije twee jaar. Zijn rush zorgde voor open monden in het stadion én in de studio.

Commentator Filip Joos kon zijn ogen amper geloven. “Ik zag vuur achter zijn sloffen", klonk het bij Sporza. Ook analist Steven Defour was onder de indruk van de explosiviteit.

Filip Joos zag vuur achter de sloffen van Sor

Defour vergeleek de sprint zelfs met het legendarische “konijn op het plein” van Robert Waseige. “Zo fenomenaal snel was het", stelde hij. “En dan werkt hij ook nog perfect af, terwijl die snelheid het net moeilijker maakt.”

Tot slot reageerde ook Wesley Sonck met een kwinkslag. “Bijna 40 per uur? Zelfs met de fiets is dat moeilijk haalbaar. Voor mij misschien, maar alleen bergaf", grapte hij.


Met zijn snelheid én koelbloedige afwerking zette Sor zo een absoluut hoogtepunt neer in de topper in Genk. De beelden gingen ook al Europa rond.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Ibrahima Sory Bangoura

Meer nieuws

Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens

Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens

09:15
Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste

Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste

09:00
Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels?

Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels?

08:40
3
Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant

Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant

07:40
9
Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd"

Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd"

08:00
Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil

Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil

07:20
2
'RWDM dreigt na Sapata ook nog grote smaakmaker kwijt te spelen'

'RWDM dreigt na Sapata ook nog grote smaakmaker kwijt te spelen'

08:10
Hein Vanhaezebrouck verrast iedereen: "Coucke kan zijn eerste trofee pakken"

Hein Vanhaezebrouck verrast iedereen: "Coucke kan zijn eerste trofee pakken"

07:00
Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

06:30
Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

06:00
Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

23:00
2
🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

21:40
Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

23:30
10
STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

22:45
"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

22:00
"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

22:30
Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

20:00
1
Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

21:50
Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven: "Echt onbegrijpelijk"

Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven: "Echt onbegrijpelijk"

21:30
Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

20:30
Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

20:40
'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste'

'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste'

21:00
2
Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"

Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"

21:20
1
Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit

Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit

20:20
"Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge

"Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge

19:40
14
Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten

Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten

19:30
Enorme lof voor ex-trainer Anderlecht en Genk: zwaar ondergewaardeerd

Enorme lof voor ex-trainer Anderlecht en Genk: zwaar ondergewaardeerd

19:00
Bondsparket opvallend mild voor speler van Club NXT

Bondsparket opvallend mild voor speler van Club NXT

19:20
Yannick Ferrera verrast meteen met heel opvallende beslissing bij Dender: dit is zijn uitleg

Yannick Ferrera verrast meteen met heel opvallende beslissing bij Dender: dit is zijn uitleg

18:50
Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week

Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week

18:40
Genk nog bijlange niet waar het moet zijn: "Als De Condé denkt dat ze met deze kern voor de titel spelen..."

Genk nog bijlange niet waar het moet zijn: "Als De Condé denkt dat ze met deze kern voor de titel spelen..."

16:30
Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV

Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV

17:50
4
Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

18:10
Gaat het dit jaar eindelijk lukken voor Mechelen? Vanderbiest maakt vergelijking met ... Beerschot

Gaat het dit jaar eindelijk lukken voor Mechelen? Vanderbiest maakt vergelijking met ... Beerschot

00:00
3
Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"

Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"

18:00
Bob Peeters, de architect van het succes van SK Beveren: "Dat ze maar een houten standbeeld zetten"

Bob Peeters, de architect van het succes van SK Beveren: "Dat ze maar een houten standbeeld zetten"

18:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant Stigo12 Stigo12 over Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels? FCB vo altijd FCB vo altijd over Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen" damien damien over 📷 Zo ziet Christos Tzolis zijn been eruit na de doodschop van Van Den Kerkhof FCB vo altijd FCB vo altijd over "Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf" Jasperd Jasperd over Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Gaat het dit jaar eindelijk lukken voor Mechelen? Vanderbiest maakt vergelijking met ... Beerschot Nelvafrel Nelvafrel over Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken" Dirk ie Dirk ie over 🎥 Opvallend geel in KRC Genk - KAA Gent voor een tackle ... op de bal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved