Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens

Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens
Foto: © photonews
Word fan van KV Mechelen! 1469

KV Mechelen lijkt het dan eindelijk toch eens te gaan flikken: de Champions' Play-offs bereiken in het laatste jaar dat er play-offs zijn. Benito Raman scoorde een levensbelangrijk doelpunt tegen Zulte Waregem dat twee extra punten heeft opgeleverd.

Het was misschien wel hét moment van het seizoen tot dusver: Benito Raman die voor de 2-1 zorgde in de wedstrijd tussen KV Mechelen en Zulte Waregem, het stadion dat helemaal ontplofte - tot groot jolijt van Raman zelf ook.

Benito Raman viert met de spionkop van KV Mechelen

Die ging het dan maar vieren ... met de spionkop na de wedstrijd. "Ik besef niet echt goed wat er gebeurd is. Ik heb gesukkeld met blessures en speelde misschien wat te weinig", heeft hij ook een vurige wens naar de volgende matchen toe.

"Ik ben blij dat het eindelijk gelukt is en ik iets aan het team heb kunnen teruggeven. We willen zeer graag die play-off 1 spelen, maar het moet niet. En we zijn er ook nog niet", aldus de goalgetter van dienst in de mixed zone Achter de Kazerne.

Drie punten het belangrijkste voor Mechelen

De voorbije weken waren de fans van Mechelen vrij kritisch en ook tegen Zulte Waregem leek het eigenlijk nergens naar, maar de drie punten werden wel gepakt. En bij Mechelen waren ze daarover unisono bijzonder eerlijk.

Lees ook... Benito Raman heeft nog een boodschap voor trainer Vanderbiest: "Te weinig naar mijn gevoel"
"De drie punten tellen op dit moment", was het algemene devies. Dat moet de komende weken ook voor een extra boost gaan zorgen om zo toch eens de Champions' Play-offs te halen. Nog één keer winnen van KAA Gent en het komt zeer dichtbij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen
Benito Raman

Meer nieuws

Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste

Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste

09:00
Benito Raman heeft nog een boodschap voor trainer Vanderbiest: "Te weinig naar mijn gevoel"

Benito Raman heeft nog een boodschap voor trainer Vanderbiest: "Te weinig naar mijn gevoel"

15:30
1
Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels?

Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels?

08:40
3
"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

22:00
Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf"

Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf"

08:20
1
Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant

Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant

07:40
10
Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd"

Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd"

08:00
Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil

Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil

07:20
2
'RWDM dreigt na Sapata ook nog grote smaakmaker kwijt te spelen'

'RWDM dreigt na Sapata ook nog grote smaakmaker kwijt te spelen'

08:10
Hein Vanhaezebrouck verrast iedereen: "Coucke kan zijn eerste trofee pakken"

Hein Vanhaezebrouck verrast iedereen: "Coucke kan zijn eerste trofee pakken"

07:00
Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

06:30
Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

06:00
Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

23:30
10
STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

22:45
Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

23:00
2
"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

22:30
Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

21:50
🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

21:40
Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven: "Echt onbegrijpelijk"

Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven: "Echt onbegrijpelijk"

21:30
Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

20:30
Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

20:40
'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste'

'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste'

21:00
2
Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"

Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"

21:20
1
Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit

Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit

20:20
Gaat het dit jaar eindelijk lukken voor Mechelen? Vanderbiest maakt vergelijking met ... Beerschot

Gaat het dit jaar eindelijk lukken voor Mechelen? Vanderbiest maakt vergelijking met ... Beerschot

00:00
3
Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

20:00
1
"Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge

"Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge

19:40
14
Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten

Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten

19:30
Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week

Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week

18:40
Bondsparket opvallend mild voor speler van Club NXT

Bondsparket opvallend mild voor speler van Club NXT

19:20
Yannick Ferrera verrast meteen met heel opvallende beslissing bij Dender: dit is zijn uitleg

Yannick Ferrera verrast meteen met heel opvallende beslissing bij Dender: dit is zijn uitleg

18:50
Enorme lof voor ex-trainer Anderlecht en Genk: zwaar ondergewaardeerd

Enorme lof voor ex-trainer Anderlecht en Genk: zwaar ondergewaardeerd

19:00
Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV

Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV

17:50
4
Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

18:10
Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"

Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"

18:00
Bob Peeters, de architect van het succes van SK Beveren: "Dat ze maar een houten standbeeld zetten"

Bob Peeters, de architect van het succes van SK Beveren: "Dat ze maar een houten standbeeld zetten"

18:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant Stigo12 Stigo12 over Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels? FCB vo altijd FCB vo altijd over Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen" damien damien over 📷 Zo ziet Christos Tzolis zijn been eruit na de doodschop van Van Den Kerkhof FCB vo altijd FCB vo altijd over "Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf" Jasperd Jasperd over Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Gaat het dit jaar eindelijk lukken voor Mechelen? Vanderbiest maakt vergelijking met ... Beerschot Nelvafrel Nelvafrel over Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken" Dirk ie Dirk ie over 🎥 Opvallend geel in KRC Genk - KAA Gent voor een tackle ... op de bal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved