Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens

KV Mechelen lijkt het dan eindelijk toch eens te gaan flikken: de Champions' Play-offs bereiken in het laatste jaar dat er play-offs zijn. Benito Raman scoorde een levensbelangrijk doelpunt tegen Zulte Waregem dat twee extra punten heeft opgeleverd.

Het was misschien wel hét moment van het seizoen tot dusver: Benito Raman die voor de 2-1 zorgde in de wedstrijd tussen KV Mechelen en Zulte Waregem, het stadion dat helemaal ontplofte - tot groot jolijt van Raman zelf ook.

Benito Raman viert met de spionkop van KV Mechelen

Die ging het dan maar vieren ... met de spionkop na de wedstrijd. "Ik besef niet echt goed wat er gebeurd is. Ik heb gesukkeld met blessures en speelde misschien wat te weinig", heeft hij ook een vurige wens naar de volgende matchen toe.

"Ik ben blij dat het eindelijk gelukt is en ik iets aan het team heb kunnen teruggeven. We willen zeer graag die play-off 1 spelen, maar het moet niet. En we zijn er ook nog niet", aldus de goalgetter van dienst in de mixed zone Achter de Kazerne.

Drie punten het belangrijkste voor Mechelen

De voorbije weken waren de fans van Mechelen vrij kritisch en ook tegen Zulte Waregem leek het eigenlijk nergens naar, maar de drie punten werden wel gepakt. En bij Mechelen waren ze daarover unisono bijzonder eerlijk.

"De drie punten tellen op dit moment", was het algemene devies. Dat moet de komende weken ook voor een extra boost gaan zorgen om zo toch eens de Champions' Play-offs te halen. Nog één keer winnen van KAA Gent en het komt zeer dichtbij.