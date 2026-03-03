Mika Godts zet de puntjes op de i over waarom hij niet speelde bij Belgische U21: "Zou arrogant zijn"

Mika Godts zet de puntjes op de i over waarom hij niet speelde bij Belgische U21: "Zou arrogant zijn"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Belgische aanvaller Mika Godts blijft indruk maken in de Eredivisie, maar wacht nog steeds op zijn eerste oproep voor de Rode Duivels. Eind deze maand staan oefeninterlands in de Verenigde Staten op het programma, en zijn naam wordt steeds luider genoemd.

Godts begrijpt deels waarom een selectie nog niet kwam. “Naar mijn gevoel had het al gebeurd moeten zijn, maar dat zijn keuzes waarop ik geen invloed heb", zegt hij bij HUMO. “Wachten en blijven presteren: meer kan ik niet doen. Als ik deze maand word opgeroepen, zal ik blij zijn. Ook als het voor Jong België is.”

Godts zei af voor Jong België omdat hij zijn lichaam prioriteit gaf

De aanvaller weerlegt verhalen over arrogantie rond zijn afzeggingen bij Jong België. “Dat zou getuigen van een arrogantie die ik nooit heb gehad. De keren dat ik heb afgezegd, heb ik voorrang gegeven aan mijn lichaam. Ik zie het als een kracht dat ik die keuzes heb durven maken. Ik ben daar altijd transparant over geweest.”

Direct contact met bondscoach Rudi Garcia is er nog niet geweest. “Via via, niet persoonlijk. Er is me toen een gesprek beloofd, via de bond.” Met sportief directeur Vincent Mannaert is er dus contact via zijn zaakwaarnemer, maar dat gesprek heeft nog niet plaatsgevonden.

Heeft Godts een transfer nodig om echt in aanmerking voor Duivels te komen?

Godts benadrukt dat zijn focus bij Ajax ligt. “Mijn prioriteit ligt bij Ajax: als ik blijf presteren, zullen ze me wel oproepen", zegt hij. Hij gelooft dat consistent presteren belangrijker is dan spreken over een transfer naar een zwaardere competitie.


Over een mogelijke stap naar een grotere competitie zegt hij: “Dat speelt wel, denk ik. Het is máár Nederland: zo wordt vanuit België nog vaak naar de Eredivisie gekeken. Eigenlijk mag dat niet meespelen. Als je presteert, presteer je. Toen Johan Bakayoko kampioen was geworden met PSV, is hij ook opgeroepen – terecht.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Ajax
Mika Godts

Meer nieuws

Moet Anderlecht zijn (haalbare) aankoopoptie nu al lichten? Diarra brengt iets wat ze al lang niet zagen

Moet Anderlecht zijn (haalbare) aankoopoptie nu al lichten? Diarra brengt iets wat ze al lang niet zagen

11:40
Ex-speler van Anderlecht haalt uit: "Ik had altijd het gevoel dat Brian Riemer me niet vertrouwde"

Ex-speler van Anderlecht haalt uit: "Ik had altijd het gevoel dat Brian Riemer me niet vertrouwde"

11:20
1
Dender schiet niet op met een punt: "Maar in onze hoofden stap vooruit gezet"

Dender schiet niet op met een punt: "Maar in onze hoofden stap vooruit gezet"

11:30
Anderlecht vreest al voor vertrek Nathan De Cat: zo kunnen ze hem misschien nog een jaartje houden

Anderlecht vreest al voor vertrek Nathan De Cat: zo kunnen ze hem misschien nog een jaartje houden

09:30
Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf"

Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf"

08:20
1
OFFICIEEL Lierse haalt oud-bondscoach als opvolger voor Kindermans

OFFICIEEL Lierse haalt oud-bondscoach als opvolger voor Kindermans

11:10
1
RWDM Brussels krijgt weer zware klap te verwerken: Licentiecommissie trekt hen punten af

RWDM Brussels krijgt weer zware klap te verwerken: Licentiecommissie trekt hen punten af

11:02
Nederlands icoon haalt uit naar 'moderne voetbal': "Baggerwedstrijden" en "Iedereen is superfit, maar..."

Nederlands icoon haalt uit naar 'moderne voetbal': "Baggerwedstrijden" en "Iedereen is superfit, maar..."

10:00
"Dat gaat te ver": Defour spreekt klare taal na Charleroi-Club Brugge

"Dat gaat te ver": Defour spreekt klare taal na Charleroi-Club Brugge

10:45
Ploegmaat bij Westerlo spreekt klare taal over rode kaart van Nsiala

Ploegmaat bij Westerlo spreekt klare taal over rode kaart van Nsiala

10:15
Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd"

Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd"

08:00
Gemiste kans voor Cercle Brugge: "Verandert niks aan de situatie"

Gemiste kans voor Cercle Brugge: "Verandert niks aan de situatie"

09:45
Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens

Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens

09:15
1
Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant

Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant

07:40
16
Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste

Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste

09:00
2
Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels?

Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels?

08:40
6
Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil

Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil

07:20
2
Hein Vanhaezebrouck verrast iedereen: "Coucke kan zijn eerste trofee pakken"

Hein Vanhaezebrouck verrast iedereen: "Coucke kan zijn eerste trofee pakken"

07:00
'RWDM dreigt na Sapata ook nog grote smaakmaker kwijt te spelen'

'RWDM dreigt na Sapata ook nog grote smaakmaker kwijt te spelen'

08:10
Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

20:40
Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

06:30
Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

06:00
1
Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

23:00
2
"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

22:00
🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

21:40
Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

23:30
14
Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

21:50
STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

22:45
"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

22:30
4
Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

20:00
1
Enorme lof voor ex-trainer Anderlecht en Genk: zwaar ondergewaardeerd

Enorme lof voor ex-trainer Anderlecht en Genk: zwaar ondergewaardeerd

19:00
Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten

Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten

19:30
Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven: "Echt onbegrijpelijk"

Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven: "Echt onbegrijpelijk"

21:30
Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

20:30
'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste'

'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste'

21:00
2
Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"

Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"

21:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over "Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge OH boy OH boy over "Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro cartman_96 cartman_96 over Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026 Vital Verheyen Vital Verheyen over Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord RememberLierse RememberLierse over OFFICIEEL Lierse haalt oud-bondscoach als opvolger voor Kindermans FCBalto FCBalto over Ex-speler van Anderlecht haalt uit: "Ik had altijd het gevoel dat Brian Riemer me niet vertrouwde" Luf Luf over Eindelijk Champions' Play-offs voor KV Mechelen, maar... "Zelfs die hard-fans zijn niet blij" Negenduuzend Negenduuzend over Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste OM-RSCL OM-RSCL over Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels? Agnostic front Agnostic front over Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved