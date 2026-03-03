RWDM Brussels krijgt weer zware klap te verwerken: Licentiecommissie trekt hen punten af

RWDM Brussels krijgt weer zware klap te verwerken: Licentiecommissie trekt hen punten af
Foto: © photonews
Word fan van RWDM Brussels! 54

RWDM Brussels kreeg een zware tegenvaller te verwerken van de Licentiecommissie. De club werd bestraft met een aftrek van drie punten in de Challenger Pro League.

De maatregel volgt op een onderzoek naar verschillende transfervergoedingen die door de Commissie onder de loep werden genomen. Volgens de club komt de straf onverwacht en lijkt ze volgens de leiding te streng en prematuur.

“RWDM Brussels betreurt deze beslissing. Het clubbestuur vindt de sanctie zwaar gezien de significante inspanningen die de voorbije maanden werden geleverd om financiële en operationele stabiliteit te verzekeren", klonk het in een officieel persbericht.

RWDM Brussels is niet akkoord met de aftrek van drie punten

De club benadrukt dat alle gevraagde documenten tijdig werden overgemaakt en dat de vereiste bedragen correct werden vastgelegd en gemeld volgens de regels. “We hebben volledig meegewerkt met de bevoegde instanties", aldus de verklaring.

CEO Maxime Vossen voegde toe dat ook de formele betalingsafspraken met enkele schuldeisers, waaronder FC Nordsjælland en Forge FC, werden meegestuurd, maar niet werden meegewogen in de beslissing.

Met de aftrek van drie punten zakt RWDM van de tiende naar de dertiende plaats in de rangschikking. De club laat weten de gedetailleerde motivering van de Commissie te bestuderen en eventueel alle beschikbare beroepsprocedures te doorlopen om zijn rechten te verdedigen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
RWDM Brussels

Meer nieuws

Moet Anderlecht zijn (haalbare) aankoopoptie nu al lichten? Diarra brengt iets wat ze al lang niet zagen

Moet Anderlecht zijn (haalbare) aankoopoptie nu al lichten? Diarra brengt iets wat ze al lang niet zagen

11:40
Dender schiet niet op met een punt: "Maar in onze hoofden stap vooruit gezet"

Dender schiet niet op met een punt: "Maar in onze hoofden stap vooruit gezet"

11:30
Ex-speler van Anderlecht haalt uit: "Ik had altijd het gevoel dat Brian Riemer me niet vertrouwde"

Ex-speler van Anderlecht haalt uit: "Ik had altijd het gevoel dat Brian Riemer me niet vertrouwde"

11:20
1
OFFICIEEL Lierse haalt oud-bondscoach als opvolger voor Kindermans

OFFICIEEL Lierse haalt oud-bondscoach als opvolger voor Kindermans

11:10
1
'RWDM dreigt na Sapata ook nog grote smaakmaker kwijt te spelen'

'RWDM dreigt na Sapata ook nog grote smaakmaker kwijt te spelen'

08:10
"Dat gaat te ver": Defour spreekt klare taal na Charleroi-Club Brugge

"Dat gaat te ver": Defour spreekt klare taal na Charleroi-Club Brugge

10:45
Mika Godts zet de puntjes op de i over waarom hij niet speelde bij Belgische U21: "Zou arrogant zijn"

Mika Godts zet de puntjes op de i over waarom hij niet speelde bij Belgische U21: "Zou arrogant zijn"

10:30
Ploegmaat bij Westerlo spreekt klare taal over rode kaart van Nsiala

Ploegmaat bij Westerlo spreekt klare taal over rode kaart van Nsiala

10:15
Nederlands icoon haalt uit naar 'moderne voetbal': "Baggerwedstrijden" en "Iedereen is superfit, maar..."

Nederlands icoon haalt uit naar 'moderne voetbal': "Baggerwedstrijden" en "Iedereen is superfit, maar..."

10:00
Gemiste kans voor Cercle Brugge: "Verandert niks aan de situatie"

Gemiste kans voor Cercle Brugge: "Verandert niks aan de situatie"

09:45
Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens

Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens

09:15
1
Anderlecht vreest al voor vertrek Nathan De Cat: zo kunnen ze hem misschien nog een jaartje houden

Anderlecht vreest al voor vertrek Nathan De Cat: zo kunnen ze hem misschien nog een jaartje houden

09:30
Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste

Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste

09:00
2
Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels?

Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels?

08:40
6
Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf"

Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf"

08:20
1
Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd"

Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd"

08:00
Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant

Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant

07:40
16
Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil

Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil

07:20
2
Hein Vanhaezebrouck verrast iedereen: "Coucke kan zijn eerste trofee pakken"

Hein Vanhaezebrouck verrast iedereen: "Coucke kan zijn eerste trofee pakken"

07:00
Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

06:30
Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

06:00
1
Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

23:30
14
STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

22:45
Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

23:00
2
"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

22:30
4
Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"

Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"

21:20
1
"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

22:00
Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

21:50
🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

21:40
Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven: "Echt onbegrijpelijk"

Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven: "Echt onbegrijpelijk"

21:30
'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste'

'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste'

21:00
2
Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

20:30
Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

20:40
Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit

Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit

20:20
Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

20:00
1
"Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge

"Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge

19:40
25

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 27
KAA Gent KAA Gent 2-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 Luik FC Luik FC
SK Beveren SK Beveren 2-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 0-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk 2-3 Lierse SK Lierse SK
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-5 RSCA Futures RSCA Futures
RWDM Brussels RWDM Brussels 2-2 Eupen Eupen
Lommel SK Lommel SK 0-1 Seraing Seraing

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over "Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge OH boy OH boy over "Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro cartman_96 cartman_96 over Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026 Vital Verheyen Vital Verheyen over Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord RememberLierse RememberLierse over OFFICIEEL Lierse haalt oud-bondscoach als opvolger voor Kindermans FCBalto FCBalto over Ex-speler van Anderlecht haalt uit: "Ik had altijd het gevoel dat Brian Riemer me niet vertrouwde" Luf Luf over Eindelijk Champions' Play-offs voor KV Mechelen, maar... "Zelfs die hard-fans zijn niet blij" Negenduuzend Negenduuzend over Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste OM-RSCL OM-RSCL over Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels? Agnostic front Agnostic front over Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved