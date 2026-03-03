RWDM Brussels krijgt weer zware klap te verwerken: Licentiecommissie trekt hen punten af

RWDM Brussels kreeg een zware tegenvaller te verwerken van de Licentiecommissie. De club werd bestraft met een aftrek van drie punten in de Challenger Pro League.

De maatregel volgt op een onderzoek naar verschillende transfervergoedingen die door de Commissie onder de loep werden genomen. Volgens de club komt de straf onverwacht en lijkt ze volgens de leiding te streng en prematuur.

“RWDM Brussels betreurt deze beslissing. Het clubbestuur vindt de sanctie zwaar gezien de significante inspanningen die de voorbije maanden werden geleverd om financiële en operationele stabiliteit te verzekeren", klonk het in een officieel persbericht.

RWDM Brussels is niet akkoord met de aftrek van drie punten

De club benadrukt dat alle gevraagde documenten tijdig werden overgemaakt en dat de vereiste bedragen correct werden vastgelegd en gemeld volgens de regels. “We hebben volledig meegewerkt met de bevoegde instanties", aldus de verklaring.

CEO Maxime Vossen voegde toe dat ook de formele betalingsafspraken met enkele schuldeisers, waaronder FC Nordsjælland en Forge FC, werden meegestuurd, maar niet werden meegewogen in de beslissing.

Met de aftrek van drie punten zakt RWDM van de tiende naar de dertiende plaats in de rangschikking. De club laat weten de gedetailleerde motivering van de Commissie te bestuderen en eventueel alle beschikbare beroepsprocedures te doorlopen om zijn rechten te verdedigen.



