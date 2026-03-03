Nederlands icoon haalt uit naar 'moderne voetbal': "Baggerwedstrijden" en "Iedereen is superfit, maar..."

Ruud Gullit (63) haalt de laatste tijd weinig plezier meer uit het kijken naar voetbal. Het Nederlandse icoon vindt dat veel wedstrijden creativiteit en spektakel missen. "Het lijkt wel stratego", zei hij in het tv-programma Rondo.

Tijdens het programma kreeg Gullit de vraag of hij nog naar de wedstrijd PEC Zwolle-AFC Ajax had gekeken, die zondag in een 0-0 eindigde. Hij moest toegeven dat hij al weken geen Ajax-wedstrijden meer had gevolgd.

“Ik heb sowieso de laatste tijd weinig plezier in het voetbal kijken", aldus Gullit. Hij refereert ook aan de recente wedstrijd tussen Arsenal FC en Chelsea FC, die hij een “baggerwedstrijd” vond. Volgens hem oogt het spel te veel als stratego, met nauwelijks individuele creativiteit.

Ruud Gullit haalt geen plezier uit het "computergestuurd voetbal"

Gullit mist spelers die het lef hebben om tegenstanders uit te spelen, zoals hij Lamine Yamal noemt. “Iedere speler is superfit, maar het plezier en de inventiviteit ontbreken", legt hij uit. Voor hem is dat een groot probleem voor het kijkplezier.

Volgens Gullit worden voetballers tegenwoordig teveel gestuurd door opdrachten en strategieën. “Het lijkt alsof alles via een computer wordt bepaald. De spontaniteit van het spel is weg", zegt hij. Dit zorgt ervoor dat hij steeds vaker alleen de samenvattingen bekijkt.



Het gevolg is dat het echte genot van een wedstrijd voor Gullit afneemt. “Ik hoop niet dat dit een tendens wordt. Het voetbal moet weer leuk en creatief zijn", besluit hij.