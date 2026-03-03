Moet Anderlecht zijn (haalbare) aankoopoptie nu al lichten? Diarra brengt iets wat ze al lang niet zagen

Anderlecht heeft 13 doelpunten gescoord in de vier wedstrijden onder Jérémy Taravel. Wat echter onderbelicht blijft is dat paars-wit in die vier matchen slechts 3 tegengoals incasseerde. Twee daarvan in een match waar Moussa Diarra niet aan de aftrap stond.

Jérémy Taravel heeft geen moment getwijfeld: Moussa Diarra is een basisspeler bij dit Anderlecht. De 25-jarige Fransman werd eind januari op huurbasis gehaald bij Deportivo Alaves en was daarmee één van de laatste acties die Olivier Renard bij Anderlecht uitvoerde. Maar deze lijkt wel een schot in de roos.

Diarra heeft wat Anderlecht miste

Diarra is niet de verfijnste of de meest technische, maar brengt wel iets op tafel wat Anderlecht al jaren mist: onverzettelijkheid. Diarra speelt op het randje van het toelaatbare of gaat er zelfs eens over. Getuige daarvan die rode kaart tegen Antwerp in de beker.

Maar Anderlecht heeft zo'n verdediger gemist. Roland Juhasz was bijvoorbeeld ook zo'n man die zei "tot hier en niet verder". Paars-wit heeft weinig tot geen van zulke jongens rondlopen voor de rest. Lucas Hey is een 'brave' verdediger, Marco Kana staat daar omwille van zijn andere kwaliteiten en Mihajlo Ilic mist nog de ervaring.

Aankoopoptie van zo'n 2 miljoen euro

Sinds zijn aankomst is Diarra incontournable, ook omwille van het feit dat hij leiderscapaciteiten koppelt aan zijn autoritaire speelstijl. In de kleedkamer voert hij nu al het hoge woord en op het veld laat hij zich ook verbaal gelden. Dat is van goudwaarde in de huidige kern.

De vraag mag dan ook al gesteld worden: moet Anderlecht zijn aankoopoptie al niet lichten? Diarra is 25 en naar verluidt is de optie in zijn contract zo'n 2 miljoen euro. Dat is een berekend risico, want hij heeft nog een doorverkoopwaarde die kan stijgen.





Ook voor Diarra: wachten op nieuwe sportief directeur

Anderlecht kan een fysiek sterke verdediger absoluut gebruiken, want daar blinken noch Hey noch Kana in uit. Zoals in alle contractgevallen bij de Brusselaars is het echter wachten op een nieuwe sportief directeur vooraleer er ook hier een beslissing kan vallen.

De nood aan een vervanger voor Renard begint intussen wel groot te worden, want er moet ook nog onderhandeld worden met Nathan De Cat, Thorgan Hazard, Yari Verschaeren...