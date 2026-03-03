'RWDM dreigt na Sapata ook nog grote smaakmaker kwijt te spelen'

RWDM verloor enkele dagen geleden Vitor Sapata. De Brusselaars zouden nu ook nog Huguinho kunnen verliezen.

Sapata naar Tiraspol

Enkele dagen geleden plukte Sheriff Tiraspol Vitor Sapata weg bij RWDM Brussels. Maar daar zou het niet bij blijven als we de Braziliaanse media mogen geloven.

In de bekende Braziliaanse krant O Globo staat te lezen dat Botafogo FR een terugroepclausule wil activeren om Huguinho terug te halen.

Huguinho naar Botafogo

In september 2025 werd Huguinho, die voluit Victor Hugo Custódio de Melo Moura heet, door Botafogo uitgeleend aan zusterclub RWDM Brussels.

De middenvelder is één van de smaakmakers in het Edmond Machtensstadion. Afgelopen zondag scoorde hij nog tegen KAS Eupen.


Als Botafogo de terugroepclausule activeert, dan zou de Braziliaan zijn laatste wedstrijd in ons land al gespeeld hebben en deze week nog terugkeren naar Brazilië.

