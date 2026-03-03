Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

STVV ging afgelopen weekend onderuit tegen Royal Antwerp FC. Volgens Steven Defour had deze nederlaag vermeden kunnen worden.

STVV verliest van Antwerp

STVV had het niet onder de markt tegen het lage blok dat Royal Antwerp FC op het veld bracht. “Dat is toch een beetje de tol van hun succes dit seizoen”, klinkt het bij Steven Defour aan Het Belang van Limburg.

Ook de analist was verrast van deze keuze van The Great Old, zeker omdat ze op de Bosuil speelden. “Het zegt veel wanneer een ploeg als Antwerp in eigen huis zo laag gaat staan.”

Om tegen een laag blok oplossingen te vinden moet alles kloppen als je in balbezit bent en dat lukte zaterdag echter helemaal niet voor de Kanaries, zo stelde Defour vast.

Offday van STVV

“Sterkhouders als Goto, Muja en Ito haalden hun normale niveau niet. Normaal gezien zijn dat de spelers die de ploeg naar een hoger niveau kunnen tillen, maar nu lieten ze het afweten. Ook Taniguchi zag er niet al te best uit bij het tegendoelpunt”, gaat hij verder.

Lees ook... Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust›

Dit hypothekeert echter het knappe seizoen van STVV niet. “Het had vermeden kunnen worden als iedereen op niveau was geweest, maar dit soort wedstrijden heb je altijd in een seizoen. Noem het dus maar een offday”, besluit hij.