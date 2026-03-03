Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant

Foto: © photonews

De International Football Association Board (IFAB) wil vanaf het WK komaf maken met tijdrekken. De spelregelcommissie kondigde strengere maatregelen aan om getreuzel uit het voetbal te bannen. Vooral wie zich stoorde aan het oponthoud tijdens Sporting Charleroi - Club Brugge zal dat toejuichen.

Scheidsrechters tellen vandaag al zichtbaar af wanneer een doelman de bal te lang vasthoudt. Vanaf 1 juli – en dus ook al op het WK – wordt die aanpak uitgebreid naar inworpen en doeltrappen. Wie te lang wacht, riskeert balverlies of een hoekschop tegen. Ook wissels worden strenger aangepakt: een speler die niet binnen de tien seconden het veld verlaat, zorgt ervoor dat zijn ploeg een minuut met tien man speelt.

Oud-topref Serge Gumienny is voorstander van de nieuwe regels. Volgens hem zijn extra sancties noodzakelijk om het speltempo te verhogen. “Dit geeft scheidsrechters eindelijk een echt wapen tegen tijdrekken", klinkt het positief in Het Nieuwsblad.

Ook schijnblessures worden aangepakt. Spelers die verzorging nodig hebben, moeten voortaan verplicht één minuut langs de zijlijn blijven. Zo wil IFAB het zogenaamde ‘theater’ op het veld ontmoedigen.

Toch stelt Gumienny zich vragen bij de praktische uitvoering. Hij wijst erop dat vierde scheidsrechters nu al tal van taken hebben en betwijfelt of zij ook nog alle tijdslimieten correct zullen kunnen opvolgen. Volgens hem dreigt de focus te versnipperen.

Daarnaast krijgt de Video Assistant Referee (VAR) extra bevoegdheden. Onterecht toegekende corners kunnen worden teruggedraaid en ook bij een foutieve tweede gele kaart mag de videoref ingrijpen. Gumienny blijft kritisch: volgens hem kan een scherm nooit het wedstrijdgevoel van een scheidsrechter op het veld volledig vervangen.

