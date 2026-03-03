Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher Zulte Waregem
| Reageer
Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"
Foto: © photonews
Word fan van Zulte Waregem! 815

Je zou er je haar stilaan van uittrekken. Na de nederlaag tegen Anderlecht verloor Zulte Waregem ook tegen KV Mechelen, ook al waren ze het leeuwendeel van de wedstrijd simpelweg de betere ploeg.

Zulte Waregem speelde de voorbije weken echt wel goede wedstrijden. Tegen RSC Anderlecht en tegen KV Mechelen verdiende het zeker niet om te verliezen. En dat heeft ook coach Sven Vandenbroeck heel goed door.

Zulte Waregem sakkert na nieuwe nederlaag in de Jupiler Pro League

Fred Vanderbiest bood zijn excuses zelfs aan voor de prestatie van zijn team en de lelijke overwinning die ze op zaterdagnamiddag boekten tegen Essevee, maar daar zijn ze bij Zulte Waregem natuurlijk - andermaal - vet mee. 

Zowel RSC Anderlecht als KV Mechelen lijken op die manier stilaan zeker te zijn van hun ticket voor de top-6. "We helpen ploegen aan hun ticket voor de Champions' Play-offs", legde Vandenbroeck de vinger meteen op de wonde.

Had Zulte Waregem voor de derde keer op rij moeten winnen?

"Het was niet altijd super, maar we hadden controle. We willen op het einde blijven voetballen, waardoor we hier een punt laten liggen. Dit is misschien wel het moeilijkste moment van het seizoen", vond hij zijn ploeg goed spelen.


En ook bij de spelers leefde hetzelfde gevoel, te beginnen ook bij doelpuntenmaker Jeppe Erenbjerg: "Voor de derde keer op rij moeten we zeggen dat we, op basis van het spelbeeld, eigenlijk hadden moeten winnen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Jeppe Erenbjerg
Sven Vandenbroeck

Meer nieuws

Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

06:30
Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

23:30
6
STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

22:45
Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

23:00
2
"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

"Historisch moment" bij Antwerp, maar vooral ook weg met boete van 50.000 euro

22:30
"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

"Goud waard, veel ploegen missen zo'n type": Patrick Goots strooit met lof over speler

22:00
Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

21:50
🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

21:40
Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven: "Echt onbegrijpelijk"

Hein Vanhaezebrouck kon zijn ogen niet geloven: "Echt onbegrijpelijk"

21:30
Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

20:30
Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

20:40
'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste'

'Antwerp blijft geloven in spits die het al twee keer miste'

21:00
2
Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"

Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken"

21:20
Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit

Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit

20:20
Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

20:00
1
"Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge

"Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge

19:40
10
Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten

Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten

19:30
Bondsparket opvallend mild voor speler van Club NXT

Bondsparket opvallend mild voor speler van Club NXT

19:20
Yannick Ferrera verrast meteen met heel opvallende beslissing bij Dender: dit is zijn uitleg

Yannick Ferrera verrast meteen met heel opvallende beslissing bij Dender: dit is zijn uitleg

18:50
Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week

Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week

18:40
Enorme lof voor ex-trainer Anderlecht en Genk: zwaar ondergewaardeerd

Enorme lof voor ex-trainer Anderlecht en Genk: zwaar ondergewaardeerd

19:00
Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV

Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV

17:50
4
Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

18:10
Gaat het dit jaar eindelijk lukken voor Mechelen? Vanderbiest maakt vergelijking met ... Beerschot

Gaat het dit jaar eindelijk lukken voor Mechelen? Vanderbiest maakt vergelijking met ... Beerschot

00:00
Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"

Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"

18:00
Bob Peeters, de architect van het succes van SK Beveren: "Dat ze maar een houten standbeeld zetten"

Bob Peeters, de architect van het succes van SK Beveren: "Dat ze maar een houten standbeeld zetten"

18:20
Standard-sterkhouder moet vrezen voor twee matchen aan de kant

Standard-sterkhouder moet vrezen voor twee matchen aan de kant

17:20
1
Na Van Den Kerkhof ook zware strafmaat voor Westerlo-speler Nsiala, die elleboogstoot gaf

Na Van Den Kerkhof ook zware strafmaat voor Westerlo-speler Nsiala, die elleboogstoot gaf

17:00
4
Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o laait weer heftig op: "Miljoenen voor incompetente buitenlander"

Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o laait weer heftig op: "Miljoenen voor incompetente buitenlander"

17:40
3
Genk nog bijlange niet waar het moet zijn: "Als De Condé denkt dat ze met deze kern voor de titel spelen..."

Genk nog bijlange niet waar het moet zijn: "Als De Condé denkt dat ze met deze kern voor de titel spelen..."

16:30
Disciplinair Comité niet mild: Kevin Van Den Kerkhof kent zijn strafvoorstel na horrortackle op Christos Tzolis

Disciplinair Comité niet mild: Kevin Van Den Kerkhof kent zijn strafvoorstel na horrortackle op Christos Tzolis

15:49
7
Benito Raman heeft nog een boodschap voor trainer Vanderbiest: "Te weinig naar mijn gevoel"

Benito Raman heeft nog een boodschap voor trainer Vanderbiest: "Te weinig naar mijn gevoel"

15:30
1
Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord

Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord

14:00
36
Eindelijk goed nieuws over Kevin De Bruyne: bondscoach Garcia zal ook een kaarsje doen branden

Eindelijk goed nieuws over Kevin De Bruyne: bondscoach Garcia zal ook een kaarsje doen branden

15:01
1
Mond bedekken tijdens match? Spelers kunnen binnenkort van het veld gestuurd worden

Mond bedekken tijdens match? Spelers kunnen binnenkort van het veld gestuurd worden

14:20
11
📷 Zo ziet Christos Tzolis zijn been eruit na de doodschop van Van Den Kerkhof

📷 Zo ziet Christos Tzolis zijn been eruit na de doodschop van Van Den Kerkhof

13:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Dirk ie Dirk ie over 🎥 Opvallend geel in KRC Genk - KAA Gent voor een tackle ... op de bal RememberLierse RememberLierse over "Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge Stefaan_82 Stefaan_82 over Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen" André Coenen André Coenen over KAA Gent valt uit de top 6, fans zijn scherp: Siebe Van der Heyden is er bijzonder duidelijk over UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over Weer geen Standard in Champions' Play-offs? "Hoe kan dat als we het nog nooit hebben gedaan?" Eldonte Eldonte over Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord Dave79 Dave79 over Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust SmurF SmurF over Werd Club Brugge bevoordeeld tegen Charleroi? fierce fierce over Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit Bemmer Bemmer over Iran niet naar WK? Rode Duivels krijgen mogelijk één van deze landen als nieuwe tegenstander Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved