Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

Je zou er je haar stilaan van uittrekken. Na de nederlaag tegen Anderlecht verloor Zulte Waregem ook tegen KV Mechelen, ook al waren ze het leeuwendeel van de wedstrijd simpelweg de betere ploeg.

Zulte Waregem speelde de voorbije weken echt wel goede wedstrijden. Tegen RSC Anderlecht en tegen KV Mechelen verdiende het zeker niet om te verliezen. En dat heeft ook coach Sven Vandenbroeck heel goed door.

Zulte Waregem sakkert na nieuwe nederlaag in de Jupiler Pro League

Fred Vanderbiest bood zijn excuses zelfs aan voor de prestatie van zijn team en de lelijke overwinning die ze op zaterdagnamiddag boekten tegen Essevee, maar daar zijn ze bij Zulte Waregem natuurlijk - andermaal - vet mee.

Zowel RSC Anderlecht als KV Mechelen lijken op die manier stilaan zeker te zijn van hun ticket voor de top-6. "We helpen ploegen aan hun ticket voor de Champions' Play-offs", legde Vandenbroeck de vinger meteen op de wonde.

Had Zulte Waregem voor de derde keer op rij moeten winnen?

"Het was niet altijd super, maar we hadden controle. We willen op het einde blijven voetballen, waardoor we hier een punt laten liggen. Dit is misschien wel het moeilijkste moment van het seizoen", vond hij zijn ploeg goed spelen.



En ook bij de spelers leefde hetzelfde gevoel, te beginnen ook bij doelpuntenmaker Jeppe Erenbjerg: "Voor de derde keer op rij moeten we zeggen dat we, op basis van het spelbeeld, eigenlijk hadden moeten winnen."