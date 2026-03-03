Anderlecht vreest al voor vertrek Nathan De Cat: zo kunnen ze hem misschien nog een jaartje houden

Bij RSC Anderlecht weten ze al maanden dat het moeilijk wordt om Nathan De Cat nog lang in Brussel te houden. De 17-jarige middenvelder werd de voorbije maanden gelinkt aan onder meer FC Bayern München, Borussia Dortmund en Brighton & Hove Albion.

Zijn contract loopt tot 2027, maar paars-wit wil dat al een tijd openbreken en verlengen, schrijft Het Nieuwsblad. Dat dossier vraagt echter geduld. Als minderjarige kan De Cat voorlopig slechts bijtekenen tot 2028. Pas op 19 juli, wanneer hij 18 wordt, kan een langere en stevig opgewaardeerde overeenkomst worden afgesloten.

Pas op 19 juli kan De Cat een veel langer contract tekenen

Alleen valt dat moment midden in de transferzomer, wanneer de druk van buitenlandse topclubs doorgaans het hoogst is. De onderhandelingen lagen eerst op het bureau van Olivier Renard, maar momenteel is er geen sportief directeur in het Lotto Park. CEO Kenneth Bornauw heeft het dossier overgenomen. De verstandhouding met makelaar Stijn Francis van Stirr Associates is goed, wat de gesprekken in theorie vergemakkelijkt.

Ook de speler zelf voelt zich goed bij Anderlecht. Hij is dankbaar voor de kansen die hij kreeg en zijn entourage staat niet afkerig tegenover een verlenging. Toch biedt zelfs een nieuwe handtekening geen absolute garantie dat hij volgend seizoen nog in Brussel speelt.

De Cat verkopen aan topclub en nog een jaartje huren?

Een contractverlenging zou vooral de onderhandelingspositie van Anderlecht versterken. De club droomt ervan om meer te ontvangen dan bij eerdere recorddeals van Jérémy Doku en Youri Tielemans. Een eventuele WK-selectie met de Rode Duivels kan zijn marktwaarde bovendien nog extra doen stijgen.

Sportief speelt ook mee wat Anderlecht zelf kan bieden. Europees voetbal zou een sterk argument zijn om De Cat minstens nog een jaar te houden. Een mogelijk droomscenario is een toptransfer mét uitleenbeurt aan RSCA, zodat het goudhaantje zich verder kan ontwikkelen in vertrouwde omgeving.