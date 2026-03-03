"Dat gaat te ver": Defour spreekt klare taal na Charleroi-Club Brugge

Geen wedstrijd met meer commotie achteraf dan Charleroi-Club Brugge afgelopen weekend. Steven Defour zegt echter waar het op staat.

Frustratie bij Charleroi

De rode kaart van Kevin Van Den Kerkhof van Charleroi was ongetwijfeld één van de momenten van de voorbije speeldag. “Wat een verschrikkelijke tackle”, zegt Steven Defour aan Het Belang van Limburg.

Dit had eigenlijk veel slechter kunnen aflopen. “De foto nadien van Tzolis in de kleedkamer zegt alles. Zijn scheenbeen lag volledig open”, gaat de analist verder. Ook na de match gingen de poppen nog aan het dansen.

“Ik begrijp de frustratie bij Charleroi na die late tegengoal, maar alles op de scheidsrechter afschuiven gaat te ver”, aldus Defour. Volgens hem was de penalty juist.

Alles verspeeld

“De strafschop was terecht en wie zo veel tijd rekt, moet niet verbaasd zijn als de ref er nog een paar minuten extra bijtelt. Dan vraag je bijna om het deksel op de neus te krijgen.” Scheidsrechterbaas Lardot kwam maandagavond nog met de nodige tekst en uitleg.

Volgens Defour zit de frustratie veel dieper dan de nederlaag tegen blauw-zwart. “Een maand geleden maakten ze nog kans op de bekerfinale én de Champions’ Play-offs, maar sindsdien hebben ze alleen nog maar verloren. In een paar weken tijd hebben ze alles verspeeld.”

