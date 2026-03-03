Heeft KRC Genk goud in handen? "Volgend seizoen ontploft hij helemaal"

Heeft KRC Genk goud in handen? "Volgend seizoen ontploft hij helemaal"
Foto: © photonews
De spitsenhiërarchie bij KRC Genk is sinds de komst van Nicky Hayen minder duidelijk. Terwijl jonge aanvallers kansen krijgen, schuiven basisplaatsen voortdurend door.

Sinds de komst van Nicky Hayen heeft KRC Genk een minder duidelijke hiërarchie in de spits. Hyeon-Gyu Oh raakte zijn basisplaats kwijt, maar werd al redelijk snel nadien verkocht aan Besiktas.

Jusef Erabi komt niet echt meer in het stuk voor en krijgt amper nog speelminuten. Aaron Bibout en Robin Mirisola wisselen elkaar af, al heeft Bibout de laatste tijd iets vaker mogen plaatsnemen in de basis.

Tolu ziet doorbraak van Bibout

Tolu Arokodare, de voormalige topschutter van Racing Genk en de Jupiler Pro League, ziet een grote toekomst weggelegd voor hem. "Aaron is een erg goede vriend, we hebben nog dikwijls contact", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Ik heb het er vaak met Yira (Sor) en Bonsu (Baah) over gehad, dat ik niet begreep waarom Bibout bij Jong Genk zat en niet bij ons", gaat hij verder. "Maar de concurrentie was gigantisch, want ook Robin (Mirisola) zette zich door."


In 12 optredens bij de A-ploeg kon Bibout twee keer scoren. Bij Jong Genk zat hij aan 10 doelpunten in 16 matchen. "Volgend seizoen ontploft Aaron helemaal, let maar op", besluit Tolu.

