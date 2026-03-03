Bondscoach Rudi Garcia straalt na ontmoeting met Belgisch icoon: "Mijn kinderdroom komt uit"

Rudi Garcia werkt volop aan de WK-voorbereiding met de Rode Duivels, maar nam tussendoor even de tijd voor een bijzonder moment. De bondscoach ontmoette een Belgische sportlegende en deelde dat trots met de buitenwereld.

Rudi Garcia is volop bezig met het Wereldkampioenschap voor te bereiden voor België. Maar ondertussen had de bondscoach ook tijd om een bezoekje te brengen aan iemand waar hij naar opkijkt.

Ontmoeting met een Belgische legende

En dan hebben we het over Eddy Merckx. Garcia plaatste op Instagram een foto samen met de voormalige wielrenner. Wat hij bij de foto schreef maakt duidelijk hoeveel respect hij voor hem heeft.

"Mijn kinderdroom komt uit. Ik heb de enorme eer om mijn idool, Eddy Merckx, te ontmoeten. Wat een kampioen! Wat een legende! Wat een groot mens", klinkt het bij de bondscoach.

Merckx maakte België trots en Garcia hoopt nu hetzelfde te kunnen doen met de Rode Duivels. Volgens HLN maakte hij afgelopen weekend al een reisje naar Seattle.





Daar is namelijk de uitvalsbasis van de nationale ploeg tijdens het WK in Noord-Amerika. Hij werd rongeleid op het complex van Seattle Sounders, waar de Rode Duivels gebruik van zullen maken.