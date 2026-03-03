Bondscoach Rudi Garcia straalt na ontmoeting met Belgisch icoon: "Mijn kinderdroom komt uit"

Bondscoach Rudi Garcia straalt na ontmoeting met Belgisch icoon: "Mijn kinderdroom komt uit"
Word fan van België! 2624

Rudi Garcia werkt volop aan de WK-voorbereiding met de Rode Duivels, maar nam tussendoor even de tijd voor een bijzonder moment. De bondscoach ontmoette een Belgische sportlegende en deelde dat trots met de buitenwereld.

Rudi Garcia is volop bezig met het Wereldkampioenschap voor te bereiden voor België. Maar ondertussen had de bondscoach ook tijd om een bezoekje te brengen aan iemand waar hij naar opkijkt.

Ontmoeting met een Belgische legende

En dan hebben we het over Eddy Merckx. Garcia plaatste op Instagram een foto samen met de voormalige wielrenner. Wat hij bij de foto schreef maakt duidelijk hoeveel respect hij voor hem heeft.

"Mijn kinderdroom komt uit. Ik heb de enorme eer om mijn idool, Eddy Merckx, te ontmoeten. Wat een kampioen! Wat een legende! Wat een groot mens", klinkt het bij de bondscoach.

Merckx maakte België trots en Garcia hoopt nu hetzelfde te kunnen doen met de Rode Duivels. Volgens HLN maakte hij afgelopen weekend al een reisje naar Seattle.

Daar is namelijk de uitvalsbasis van de nationale ploeg tijdens het WK in Noord-Amerika. Hij werd rongeleid op het complex van Seattle Sounders, waar de Rode Duivels gebruik van zullen maken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Rudi Garcia

Meer nieuws

Jonathan Lardot laat zich eerlijk uit over veelbesproken JPL-scheidsrechter

Jonathan Lardot laat zich eerlijk uit over veelbesproken JPL-scheidsrechter

16:00
OFFICIEEL: Historische Belgische club failliet verklaard

OFFICIEEL: Historische Belgische club failliet verklaard

15:00
STVV breekt records en ziet fans storm lopen voor play-offs

STVV breekt records en ziet fans storm lopen voor play-offs

14:40
Lost hij de defensieve problemen van bondscoach Rudi Garcia op? "Bovengemiddelde techniek"

Lost hij de defensieve problemen van bondscoach Rudi Garcia op? "Bovengemiddelde techniek"

12:00
Heeft KRC Genk goud in handen? "Volgend seizoen ontploft hij helemaal"

Heeft KRC Genk goud in handen? "Volgend seizoen ontploft hij helemaal"

14:20
Flamengo ontslaat coach na... 0-8-overwinning

Flamengo ontslaat coach na... 0-8-overwinning

14:00
Patrick Goots waarschuwt Antwerp-trainer Joseph Oosting alvast voor komende weken

Patrick Goots waarschuwt Antwerp-trainer Joseph Oosting alvast voor komende weken

13:30
Vier speeldagen na tackle Van Den Kerkhof op Tzolis... Te weinig? Hier komt het vandaan

Vier speeldagen na tackle Van Den Kerkhof op Tzolis... Te weinig? Hier komt het vandaan

13:03
6
🎥 Dit waren de woorden van Nicky Hayen die Genk terug in de top zes duwden

🎥 Dit waren de woorden van Nicky Hayen die Genk terug in de top zes duwden

12:30
François Kompany onthult opvallend advies aan Vincent bij RSCA-rentree

François Kompany onthult opvallend advies aan Vincent bij RSCA-rentree

12:41
1
Verdwijnen ze voor de derde keer? Belgische profclub dreigt failliet te gaan

Verdwijnen ze voor de derde keer? Belgische profclub dreigt failliet te gaan

12:20
20
Moet Anderlecht zijn (haalbare) aankoopoptie nu al lichten? Diarra brengt iets wat ze al lang niet zagen

Moet Anderlecht zijn (haalbare) aankoopoptie nu al lichten? Diarra brengt iets wat ze al lang niet zagen

11:40
6
Dender schiet niet op met een punt: "Maar in onze hoofden stap vooruit gezet"

Dender schiet niet op met een punt: "Maar in onze hoofden stap vooruit gezet"

11:30
Ex-speler van Anderlecht haalt uit: "Ik had altijd het gevoel dat Brian Riemer me niet vertrouwde"

Ex-speler van Anderlecht haalt uit: "Ik had altijd het gevoel dat Brian Riemer me niet vertrouwde"

11:20
1
OFFICIEEL Lierse haalt oud-bondscoach als opvolger voor Kindermans

OFFICIEEL Lierse haalt oud-bondscoach als opvolger voor Kindermans

11:10
1
RWDM Brussels krijgt weer zware klap te verwerken: Licentiecommissie trekt hen punten af

RWDM Brussels krijgt weer zware klap te verwerken: Licentiecommissie trekt hen punten af

11:02
"Dat gaat te ver": Defour spreekt klare taal na Charleroi-Club Brugge

"Dat gaat te ver": Defour spreekt klare taal na Charleroi-Club Brugge

10:45
Mika Godts zet de puntjes op de i over waarom hij niet speelde bij Belgische U21: "Zou arrogant zijn"

Mika Godts zet de puntjes op de i over waarom hij niet speelde bij Belgische U21: "Zou arrogant zijn"

10:30
Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels?

Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels?

08:40
7
Ploegmaat bij Westerlo spreekt klare taal over rode kaart van Nsiala

Ploegmaat bij Westerlo spreekt klare taal over rode kaart van Nsiala

10:15
Nederlands icoon haalt uit naar 'moderne voetbal': "Baggerwedstrijden" en "Iedereen is superfit, maar..."

Nederlands icoon haalt uit naar 'moderne voetbal': "Baggerwedstrijden" en "Iedereen is superfit, maar..."

10:00
1
Gemiste kans voor Cercle Brugge: "Verandert niks aan de situatie"

Gemiste kans voor Cercle Brugge: "Verandert niks aan de situatie"

09:45
Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens

Eindelijk eens play-off 1 voor Mechelen? Benito Raman is duidelijk en heeft ook vurige persoonlijke wens

09:15
2
Anderlecht vreest al voor vertrek Nathan De Cat: zo kunnen ze hem misschien nog een jaartje houden

Anderlecht vreest al voor vertrek Nathan De Cat: zo kunnen ze hem misschien nog een jaartje houden

09:30
1
Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste

Anderlecht-huurling Luis Vazquez maakte kennis met Rüdiger en Alaba, maar lachte toch als laatste

09:00
3
Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf"

Analisten hun mond viel open: "Ik haal dat ook, maar dan op de vélo en in bergaf"

08:20
1
'RWDM dreigt na Sapata ook nog grote smaakmaker kwijt te spelen'

'RWDM dreigt na Sapata ook nog grote smaakmaker kwijt te spelen'

08:10
Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd"

Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd"

08:00
1
Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant

Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant

07:40
22
Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil

Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil

07:20
3
Hein Vanhaezebrouck verrast iedereen: "Coucke kan zijn eerste trofee pakken"

Hein Vanhaezebrouck verrast iedereen: "Coucke kan zijn eerste trofee pakken"

07:00
Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

Had nederlaag van STVV vermeden kunnen worden? Defour velt zijn oordeel

06:30
Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

Essevee sakkert: "We helpen ploegen aan een ticket voor play-off 1"

06:00
1
Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

23:30
18
STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

STVV liet koppositie liggen: dit zegt Vanwesemael erover

22:45
Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

23:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Vier speeldagen na tackle Van Den Kerkhof op Tzolis... Te weinig? Hier komt het vandaan Birger J. Birger J. over Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen" TIGERMANIA TIGERMANIA over Verdwijnen ze voor de derde keer? Belgische profclub dreigt failliet te gaan Soloria Soloria over "Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge rinus michels rinus michels over Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd" Ratko Svilar Ratko Svilar over Regels rond tijdrekken gaan verstrengen: geen theater meer of naar de kant André Coenen André Coenen over Het Clement-effect? Norwich wint wéér en zet opmars verder onder onze landgenoot Snipergoal Snipergoal over Moet Anderlecht zijn (haalbare) aankoopoptie nu al lichten? Diarra brengt iets wat ze al lang niet zagen rinus michels rinus michels over François Kompany onthult opvallend advies aan Vincent bij RSCA-rentree Stigo12 Stigo12 over Laatste kans voor Belgisch supertalent? Deze maand eindelijk fit en mee met Rode Duivels? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved