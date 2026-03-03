Met alle geblesseerde Rode Duivels: eindelijk goed nieuws voor Rudi Garcia

Rudi Garcia had de voorbije tijd weinig reden om gelukkig te zijn wanneer hij naar de ziekenboeg van de Rode Duivels keek. Maar een potentiële basisspeler staat op het punt zijn comeback te maken.

Eindelijk goed nieuws voor Rudi Garcia. Na de geslaagde terugkeer van Romelu Lukaku, en in afwachting van die van Kevin De Bruyne, lijkt nog een potentiële basisspeler bij de nationale ploeg binnenkort opnieuw inzetbaar: Malick Fofana.

De 20-jarige winger, die sinds 26 oktober out is na een zware tackle tijdens Strasbourg–Lyon, zou volgens L’Équipe in de komende weken terugkeren in de selectie van Lyon.

Malick Fofana binnenkort terug

Fofana werd in november geopereerd aan de enkel nadat hij per brancard het veld moest verlaten. Pas eind november kon hij starten met zijn revalidatie. In december hervatte hij geleidelijk aan individuele trainingen en loopwerk.

Hij zou mogelijk al bij de selectie van Lyon kunnen zitten voor de wedstrijd tegen Paris FC of voor de verplaatsing naar Le Havre. Over zijn speelminuten zal voorzichtig worden beslist, want er worden geen risico’s genomen.



De Rode Duivel groeide uit tot een belangrijke pion bij Lyon, met 17 doelpunten en 8 assists in 74 wedstrijden sinds zijn komst. Bij de nationale ploeg maakte hij in september indruk door zijn eerste doelpunt te scoren tegen Liechtenstein.