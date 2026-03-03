Opvallend: krijgt Will Still zijn kans in de Premier League?

Opvallend: krijgt Will Still zijn kans in de Premier League?
Foto: © photonews
Terwijl Edward Still zijn start bij Watford tot een goed einde brengt, zou zijn broer in beeld kunnen komen bij een club... uit de Premier League.

De toekomst van de broers Still krijgt mogelijk een Engels vervolg, na passages in België en Frankrijk. Edward Still staat momenteel voor een stevige uitdaging bij Watford in de Championship. In die competitie had ook Will Still al een korte ervaring bij Southampton, van juli tot november.

Hoewel het avontuur van Will Still daar niet liep zoals gehoopt, blijft zijn reputatie in Engeland sterk. Dankzij zijn knappe resultaten bij Racing Lens en zijn jonge, moderne en tweetalige profiel geniet hij nog steeds veel aanzien bij clubs. Eerder werd hij al genoemd bij Watford.

Wordt Will Still trainer van Crystal Palace?

Volgens Caught Offside staat Will Still nu zelfs op de shortlist van een Premier League-club. De jongste van de twee broers werd recent gespot in het stadion tijdens Manchester United – Crystal Palace.

Het gaat daarbij niet om Manchester United, waar Roberto Martinez genoemd wordt als mogelijke opvolger van Michaël Carrick, maar wel om Crystal Palace. Volgens het medium nemen de Eagles na dit seizoen afscheid van Oliver Glasner.


Crystal Palace lijkt zich zonder al te veel problemen te handhaven in de Premier League. Will Still zou dan ook een van de kandidaten kunnen zijn om Glasner op te volgen. Die boekte nochtans sterke resultaten — met winst in de FA Cup en de Engelse Supercup — maar zou overhoop liggen met het bestuur.

