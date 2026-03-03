Manchester United plooit niét voor FC Barcelona: 'Dit is de beslissing over Marcus Rashford'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Manchester United plooit niét voor FC Barcelona: 'Dit is de beslissing over Marcus Rashford'
Foto: © photonews

FC Barcelona gaat de aankoopoptie op Marcus Rashford lichten. De Catalenen deden enkele pogingen om de prijs naar beneden te halen, maar Manchester United gaat daar niet op in.

FC Barcelona huurt Marcus Rashford dit seizoen van Manchester United. De 28-jarige aanvaller had geen toekomst meer op Old Trafford en vond in Spanje opnieuw plezier in het spelletje.

Na een aarzelende start op Camp Nou is Rashford uitgegroeid tot één van de sterkhouders. Met tien doelpunten en dertien assists komt de 68-voudig Engels international opnieuw in de buurt van zijn statistieken van enkele seizoenen geleden.

Vraagprijs gaat niét naar beneden

De Spaanse media weten dat Barça aan Manchester United heeft laten weten dat de aankoopoptie zal worden gelicht. Nochtans deed Deco er de voorbije weken alles aan om de vraagprijs naar beneden te halen.

Barcelona en Manchester United sloten afgelopen zomer al een akkoord over een aankoopoptie van dertig miljoen euro. Uiteindelijk is dat evenzeer het bedrag dat de Catalanen zullen betalen voor de aanvaller.

Contractonderhandelingen zijn volop bezig


Deco en (de entourage van) Rashford zitten momenteel rond de tafel om de details van het contract vast te leggen. Al wordt er niet verwacht dat die onderhandelingen problemen zullen opleveren.

