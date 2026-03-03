Chelsea-eigenaar verklapt héél eigenaardige manier van werken: "Manchester City wou hem absoluut, dus was het ook voor ons een aanwinst"

Sinds 2022 is Todd Boehly eigenaar van Chelsea FC. De Amerikaanse miljardair komt met een héél sappige anekdote op de proppen. Zo is Marc Cucurella dus op Stamford Bridge terecht gekomen.

Todd Boehly nam in 2022 de aandelen van Roman Abramovich over en wordt op die manier eigenaar van Chelsea FC. Met Abramovich vertrok zo goed als de volledige bestuurskamer op Stamford Bridge.

De Amerikaanse miljardair werd op die manier niet alleen eigenaar van The Blues, maar had ook de sportieve touwtjes in handen. "Ik moest plots ook de transfers regelen", lacht Boehly.

Hoe kwam Marc Cucurella bij Chelsea FC terecht?

"Al had ik eerlijk gezegd geen flauw idee hoe ik dat moest aanpakken of wat ik op bepaalde momenten aan het doen was", geeft Boehly bij iConnections onomwonden toe. "Al had ik wel een bepaalde manier van werken."

Boehly komt met het voorbeeld van Marc Cucurella op de proppen. Chelsea betaalde in 2022 iets meer dan 65 miljoen euro om de 27-jarige Spanjaard weg te halen bij Brighton & Hove Albion.

Ik wist helemaal niet of Marc Cucurella een goede speler was



"Ik wist helemaal niet of Cucurella een goede speler was", lacht Boehly. "Maar ook Manchester City wou hem absoluut hebben. Dus oordeelde ik automatisch dat hij ook een aanwinst zou zijn voor Chelsea."

