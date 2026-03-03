'Liverpool hoest maar liefst 80 miljoen euro (!) op om eigen jeugdproduct terug naar Anfield Road te halen'

Liverpool FC denkt eraan om Jarell Quansah terug naar Anfield Road te halen. Al gaat dat de Engelse grootmacht héél véél geld kosten.

Bayer 04 Leverkusen legde in 2025 35 miljoen euro op tafel om Jarell Quansah weg te plukken bij Liverpool FC. Al dekten The Reds zichzelf in via een terugkoopclausule.

Liverpool heeft nog tot eind mei om die terugkoopclausule te lichten. En de kans lijkt steeds groter dat The Reds dat ook effectief gaan doen. Dat weet Sky Sports Germany.

Terugkoopclausule van... 80 miljoen euro

Al zal het geld kosten. Liverpool moet zomaar eventjes tachtig miljoen euro ophoesten om de 23-jarige verdediger terug naar Anfield Road te halen.

Leverkusen neemt dan ook geen genoegen met minder. Behalve Liverpool tonen ook Real Madrid, Bayern München, PSG én Manchester City interesse in de éénvoudig Engels international.

Een koopje? Of moet Liverpool FC zichzelf voor het hoofd slaan?



Transfermarkt schat de marktwaarde van Quansah op veertig miljoen euro. Die Werkself denken dan weer eerder aan een bedrag met twee nullen. Doet Liverpool een koopje met de terugkoopclausule? We zouden het durven stellen…