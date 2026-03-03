De timing is héél slecht: 'Rode Duivel verkeert in topvorm en... is net nu enkele weken buiten strijd met blessure'

De timing is héél slecht: 'Rode Duivel verkeert in topvorm en... is net nu enkele weken buiten strijd met blessure'

Diego Moreira ligt in de lappenmand. Het is de zoveelste Rode Duivel die met een blessure te kampen heeft.

RC Strasbourg moet het enkele weken zonder Diego Moreira doen. De 21-jarige winger is uitgevallen met een blessure.

Het nieuws wordt bevestigd door enkele Franse kranten. We weten momenteel niet over welke blessure het gaat. Er wordt gesproken van een inactiviteit van enkele weken.

De timing kan alleszins niet slechter voor Moreira. Onze landgenoot was de voorbije weken één van de smaakmakers in de Ligue 1.

De algemene verwachting was dan ook dat Moreira zou worden opgeroepen voor het interlandluik van eind deze maand. Rudi Garcia moet de tweevoudig Rode Duivel wellicht ook van de lijst schappen.

Lange lijst, maar er is ook goed, nieuws

Die lijst is ondertussen nog steeds héél lang. Al is er ook goed nieuws. Romelu Lukaku scoort opnieuw en ook Kevin De Bruyne staat héél dicht bij zijn terugkeer op het veld.

