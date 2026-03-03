'Cercle Brugge weigerde afgelopen mercato miljoenen euro's voor sterkhouder en nadert nu wél deal met Duitse traditieclub'

Cercle Brugge liet Flavio Nazinho afgelopen wintermercato niét vertrekken. Al is uitstel in dat geval géén afstel. De 22-jarige Portugees geniet concrete interesse uit Duitsland.

Celtic FC, AS Roma, Real Sociedad en Trabzonspor stonden afgelopen wintermercato op de stoep van het Jan Breydelstadion. Alle voorgenoemde clubs hadden hun ook op Flavio Nazinho laten vallen.

En dat is allesbehalve verwonderlijk. De 22-jarige Portugees is één van de smaakmakers bij Cercle Brugge. Bovendien is het héél duidelijk dat de flankverdediger klaar is om een stap hogerop te zetten.

🚨EXCL | VfB Stuttgart have added #Nazinho to their shortlist for the summer.



Initial talks have already taken place. The 22 y/o left-back, currently at Cercle Brugge, also has several other enquiries on the table.



Nazinho is one to watch ahead of the summer transfer window.… pic.twitter.com/DOuRyVdmHU — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 3, 2026

Enter VfB Stuttgart. De Duitse traditieclub wachtte de beurt simpelweg af om toe te slaan. En volgens Sky Sports Germany gaan de gesprekken tussen alle partijen de goede richting uit.

Cercle weigerde afgelopen mercato nog aanbiedingen van vijf miljoen euro op Nazinho. De Vereniging is héél duidelijk: de Portugees moet minstens zes miljoen euro kosten.





VfB Stuttgart is bereid om eisen van Cercle Brugge in te willigen

Stuttgart is bereid om de vraagprijs op te hoesten. Al staan de punten en komma's nog niet op de juiste plaats voor de Duitsers. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van Nazinho op vier miljoen euro.