'Cercle Brugge weigerde afgelopen mercato miljoenen euro's voor sterkhouder en nadert nu wél deal met Duitse traditieclub'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
'Cercle Brugge weigerde afgelopen mercato miljoenen euro's voor sterkhouder en nadert nu wél deal met Duitse traditieclub'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cercle Brugge liet Flavio Nazinho afgelopen wintermercato niét vertrekken. Al is uitstel in dat geval géén afstel. De 22-jarige Portugees geniet concrete interesse uit Duitsland.

Celtic FC, AS Roma, Real Sociedad en Trabzonspor stonden afgelopen wintermercato op de stoep van het Jan Breydelstadion. Alle voorgenoemde clubs hadden hun ook op Flavio Nazinho laten vallen.

En dat is allesbehalve verwonderlijk. De 22-jarige Portugees is één van de smaakmakers bij Cercle Brugge. Bovendien is het héél duidelijk dat de flankverdediger klaar is om een stap hogerop te zetten.

Enter VfB Stuttgart. De Duitse traditieclub wachtte de beurt simpelweg af om toe te slaan. En volgens Sky Sports Germany gaan de gesprekken tussen alle partijen de goede richting uit.

Cercle weigerde afgelopen mercato nog aanbiedingen van vijf miljoen euro op Nazinho. De Vereniging is héél duidelijk: de Portugees moet minstens zes miljoen euro kosten.

VfB Stuttgart is bereid om eisen van Cercle Brugge in te willigen

Stuttgart is bereid om de vraagprijs op te hoesten. Al staan de punten en komma's nog niet op de juiste plaats voor de Duitsers. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van Nazinho op vier miljoen euro.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Cercle Brugge
VFB Stuttgart
Flavio Nazinho

Meer nieuws

'Manchester United hakt knoop door met héél grote gevolgen voor Senne Lammens'

'Manchester United hakt knoop door met héél grote gevolgen voor Senne Lammens'

22:30
1
De timing is héél slecht: 'Rode Duivel verkeert in topvorm en... is net nu enkele weken buiten strijd met blessure'

De timing is héél slecht: 'Rode Duivel verkeert in topvorm en... is net nu enkele weken buiten strijd met blessure'

22:00
Jari De Busser reageert op interesse van Anderlecht en Feyenoord en geeft héél duidelijk aan wat zijn doel is

Jari De Busser reageert op interesse van Anderlecht en Feyenoord en geeft héél duidelijk aan wat zijn doel is

21:40
RECONSTRUCTIE: Van géén optie tot... ook volgend seizoen aan het roer? Zo kreeg Jérémy Taravel alles en iedereen in het Lotto Park achter zich

RECONSTRUCTIE: Van géén optie tot... ook volgend seizoen aan het roer? Zo kreeg Jérémy Taravel alles en iedereen in het Lotto Park achter zich

21:00
Manchester United plooit niét voor FC Barcelona: 'Dit is de beslissing over Marcus Rashford'

Manchester United plooit niét voor FC Barcelona: 'Dit is de beslissing over Marcus Rashford'

21:20
Nicky Hayen heeft Genk op koers, nu volgt de ultieme stresstest

Nicky Hayen heeft Genk op koers, nu volgt de ultieme stresstest

20:05
Maakt hij onze voorspelling dan toch waar? Genkse uitblinker/goudhaantje gaat nog héél belangrijke rol spelen

Maakt hij onze voorspelling dan toch waar? Genkse uitblinker/goudhaantje gaat nog héél belangrijke rol spelen

20:40
La Gazzetta dello Sport twijfelt aan toekomst van Romelu Lukaku: 'Rode Duivel gelinkt aan vertrek bij Napoli en... het is géén terugkeer naar Anderlecht'

La Gazzetta dello Sport twijfelt aan toekomst van Romelu Lukaku: 'Rode Duivel gelinkt aan vertrek bij Napoli en... het is géén terugkeer naar Anderlecht'

20:00
1
Chelsea-eigenaar verklapt héél eigenaardige manier van werken: "Manchester City wou hem absoluut, dus was het ook voor ons een aanwinst"

Chelsea-eigenaar verklapt héél eigenaardige manier van werken: "Manchester City wou hem absoluut, dus was het ook voor ons een aanwinst"

20:20
De jacht is officieel geopend: 'Europese grootmacht wil 50 miljoen euro op tafel leggen voor Ordoñez'

De jacht is officieel geopend: 'Europese grootmacht wil 50 miljoen euro op tafel leggen voor Ordoñez'

19:40
2
'Liverpool hoest maar liefst 80 miljoen euro (!) op om eigen jeugdproduct terug naar Anfield Road te halen'

'Liverpool hoest maar liefst 80 miljoen euro (!) op om eigen jeugdproduct terug naar Anfield Road te halen'

19:20
Opvallende constructie, maar Anderlecht gaat zo goed als zeker 18-jarig talent aankopen

Opvallende constructie, maar Anderlecht gaat zo goed als zeker 18-jarig talent aankopen

18:40
2
Gaat het WK de KBVB financieel nekken? De signalen staan op rood

Gaat het WK de KBVB financieel nekken? De signalen staan op rood

19:00
7
Topkinesist Lieven Maesschalck komt met belangrijke update over Lukaku en De Bruyne

Topkinesist Lieven Maesschalck komt met belangrijke update over Lukaku en De Bruyne

18:20
Vreselijk zware klap voor Real Madrid: Braziliaanse aanvaller mist WK en mogelijk heel 2026

Vreselijk zware klap voor Real Madrid: Braziliaanse aanvaller mist WK en mogelijk heel 2026

18:00
Opvallend: krijgt Will Still zijn kans in de Premier League?

Opvallend: krijgt Will Still zijn kans in de Premier League?

17:40
Zien we Roberto Martinez binnenkort weer bij een gewone club? Dit is zijn antwoord

Zien we Roberto Martinez binnenkort weer bij een gewone club? Dit is zijn antwoord

17:22
Met alle geblesseerde Rode Duivels: eindelijk goed nieuws voor Rudi Garcia

Met alle geblesseerde Rode Duivels: eindelijk goed nieuws voor Rudi Garcia

17:00
Onrust in Saudi-Arabië: 'Cristiano Ronaldo neemt plots grote beslissing'

Onrust in Saudi-Arabië: 'Cristiano Ronaldo neemt plots grote beslissing'

16:30
Jonathan Lardot laat zich eerlijk uit over veelbesproken JPL-scheidsrechter

Jonathan Lardot laat zich eerlijk uit over veelbesproken JPL-scheidsrechter

16:00
2
Bondscoach Rudi Garcia straalt na ontmoeting met Belgisch icoon: "Mijn kinderdroom komt uit"

Bondscoach Rudi Garcia straalt na ontmoeting met Belgisch icoon: "Mijn kinderdroom komt uit"

15:30
STVV breekt records en ziet fans storm lopen voor play-offs

STVV breekt records en ziet fans storm lopen voor play-offs

14:40
Heeft KRC Genk goud in handen? "Volgend seizoen ontploft hij helemaal"

Heeft KRC Genk goud in handen? "Volgend seizoen ontploft hij helemaal"

14:20
OFFICIEEL: Historische Belgische club failliet verklaard

OFFICIEEL: Historische Belgische club failliet verklaard

15:00
7
Dender schiet niet op met een punt: "Maar in onze hoofden stap vooruit gezet"

Dender schiet niet op met een punt: "Maar in onze hoofden stap vooruit gezet"

11:30
Patrick Goots waarschuwt Antwerp-trainer Joseph Oosting alvast voor komende weken

Patrick Goots waarschuwt Antwerp-trainer Joseph Oosting alvast voor komende weken

13:30
2
Flamengo ontslaat coach na... 0-8-overwinning

Flamengo ontslaat coach na... 0-8-overwinning

14:00
Vier speeldagen na tackle Van Den Kerkhof op Tzolis... Te weinig? Hier komt het vandaan

Vier speeldagen na tackle Van Den Kerkhof op Tzolis... Te weinig? Hier komt het vandaan

13:03
10
🎥 Dit waren de woorden van Nicky Hayen die Genk terug in de top zes duwden

🎥 Dit waren de woorden van Nicky Hayen die Genk terug in de top zes duwden

12:30
François Kompany onthult opvallend advies aan Vincent bij RSCA-rentree

François Kompany onthult opvallend advies aan Vincent bij RSCA-rentree

12:41
1
Verdwijnen ze voor de derde keer? Belgische profclub dreigt failliet te gaan

Verdwijnen ze voor de derde keer? Belgische profclub dreigt failliet te gaan

12:20
40
Moet Anderlecht zijn (haalbare) aankoopoptie nu al lichten? Diarra brengt iets wat ze al lang niet zagen

Moet Anderlecht zijn (haalbare) aankoopoptie nu al lichten? Diarra brengt iets wat ze al lang niet zagen

11:40
7
Ex-speler van Anderlecht haalt uit: "Ik had altijd het gevoel dat Brian Riemer me niet vertrouwde"

Ex-speler van Anderlecht haalt uit: "Ik had altijd het gevoel dat Brian Riemer me niet vertrouwde"

11:20
1
Lost hij de defensieve problemen van bondscoach Rudi Garcia op? "Bovengemiddelde techniek"

Lost hij de defensieve problemen van bondscoach Rudi Garcia op? "Bovengemiddelde techniek"

12:00
Gemiste kans voor Cercle Brugge: "Verandert niks aan de situatie"

Gemiste kans voor Cercle Brugge: "Verandert niks aan de situatie"

09:45
"Dat gaat te ver": Defour spreekt klare taal na Charleroi-Club Brugge

"Dat gaat te ver": Defour spreekt klare taal na Charleroi-Club Brugge

10:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Green kill Green kill over 'Cercle Brugge weigerde afgelopen mercato miljoenen euro's voor sterkhouder en nadert nu wél deal met Duitse traditieclub' filip.dhose filip.dhose over Verdwijnen ze voor de derde keer? Belgische profclub dreigt failliet te gaan Dirk1897 Dirk1897 over OFFICIEEL: Historische Belgische club failliet verklaard JaKu JaKu over 'Manchester United hakt knoop door met héél grote gevolgen voor Senne Lammens' Dantie Dantie over Gaat het WK de KBVB financieel nekken? De signalen staan op rood rinus michels rinus michels over Opvallende constructie, maar Anderlecht gaat zo goed als zeker 18-jarig talent aankopen Soloria Soloria over "Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge w-b forever w-b forever over Messoudi gelooft er hard in: "Niemand moet ons iets anders komen wijsmaken" Canard-i Canard-i over La Gazzetta dello Sport twijfelt aan toekomst van Romelu Lukaku: 'Rode Duivel gelinkt aan vertrek bij Napoli en... het is géén terugkeer naar Anderlecht' wilmabar123 wilmabar123 over De jacht is officieel geopend: 'Europese grootmacht wil 50 miljoen euro op tafel leggen voor Ordoñez' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved