Ives Serneels wijst op grote misvatting over zijn terugkeer bij Lierse

Ives Serneels wijst op grote misvatting over zijn terugkeer bij Lierse
Foto: © photonews
Word fan van Lierse SK! 51

Als speler kwam Ives Serneels lange tijd uit voor Lierse. Nu keert hij terug als sportief directeur van de club uit de Challenger Pro League.

Serneels aan de slag bij Lierse

Ex-bondscoach van de Red Flames Ives Serneels gaat aan de slag bij Lierse. Hij voetbalde in het verleden maar liefst veertien jaar voor de club.

“Kijk, deze club zit echt wel heel diep in mijn hart. Ik heb veel aan geel-zwart te danken. Dat ben ik heus niet vergeten. Ik ben de club ook altijd blijven volgen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Enkele jaren geleden kwam de vraag al of hij hoofdtrainer wou worden, maar toen werkte Serneels nog als bondscoach. De timing klopte toen niet, nu was dat helemaal anders.

Niet om trainer te worden

Serneels rekent erop dat hij een inloopperiode heeft voor zijn nieuwe job. “Kijken, luisteren, observeren, analyseren. Verwacht van mij nu niet meteen de grote veranderingen de komende weken. Dat zou heel onverstandig zijn en de kans op foutieve beslissingen verhogen.”


De job van trainer ambieert hij op dit moment niet. “Wie denkt dat ik naar Lierse ben gekomen om op de post van Jay Shoffner te azen, heeft het compleet verkeerd voor. De manier waarop ik bij de Red Flames aan de deur werd gezet, zindert nog steeds wat na”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lierse SK
Ives Serneels

Meer nieuws

Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League?

Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League?

10:45
Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor"

Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor"

10:30
Was het van moeten? Albert komt met opvallend beeld over vertrek van Frutos

Was het van moeten? Albert komt met opvallend beeld over vertrek van Frutos

10:15
Standard weigert miljoenenbod op jeugdproduct Mechelen, Lierse, Beveren en KAA Gent

Standard weigert miljoenenbod op jeugdproduct Mechelen, Lierse, Beveren en KAA Gent

10:00
1
📷 Loïc Lapoussin heeft een nieuwe ploeg gevonden

📷 Loïc Lapoussin heeft een nieuwe ploeg gevonden

09:45
Eerste prijs voor Coucke bij Anderlecht? Details lekken uit

Eerste prijs voor Coucke bij Anderlecht? Details lekken uit

09:30
Théo Leoni en Karel Geraerts botsen op uitstekende ... Mike Penders

Théo Leoni en Karel Geraerts botsen op uitstekende ... Mike Penders

09:15
Zindert conflict tussen Iran en VS ook na in de kleedkamer van Westerlo?

Zindert conflict tussen Iran en VS ook na in de kleedkamer van Westerlo?

09:00
Filip Joos & co bikkelhard: "Verschil tussen KAA Gent en Club Brugge véél te groot"

Filip Joos & co bikkelhard: "Verschil tussen KAA Gent en Club Brugge véél te groot"

08:40
2
Via Charleroi naar ... Bayern München? 'Kompany heeft opvolger van Kane al in het vizier'

Via Charleroi naar ... Bayern München? 'Kompany heeft opvolger van Kane al in het vizier'

08:20
'Atlético Madrid wil halve basisploeg van Club Brugge in huis halen: concurrentie is niet min'

'Atlético Madrid wil halve basisploeg van Club Brugge in huis halen: concurrentie is niet min'

08:00
3
De krachtige boodschap van Vincent Kompany voor jongeren

De krachtige boodschap van Vincent Kompany voor jongeren

07:50
Trekt Wouter Vrancken van STVV naar Anderlecht?

Trekt Wouter Vrancken van STVV naar Anderlecht?

07:20
Interesse van Zulte Waregem, KRC Genk en... zelfs Club Brugge? Dit is de stand van zaken in het dossier van Thorgan Hazard

Interesse van Zulte Waregem, KRC Genk en... zelfs Club Brugge? Dit is de stand van zaken in het dossier van Thorgan Hazard

07:00
1
Opvallende interesse: 'Fenerbahçe meldt zich in Limburg voor speler van... Jong Genk'

Opvallende interesse: 'Fenerbahçe meldt zich in Limburg voor speler van... Jong Genk'

06:30
'Cercle Brugge weigerde afgelopen mercato miljoenen euro's voor sterkhouder en nadert nu wél deal met Duitse traditieclub'

'Cercle Brugge weigerde afgelopen mercato miljoenen euro's voor sterkhouder en nadert nu wél deal met Duitse traditieclub'

23:00
4
'Manchester United hakt knoop door met héél grote gevolgen voor Senne Lammens'

'Manchester United hakt knoop door met héél grote gevolgen voor Senne Lammens'

22:30
4
OFFICIEEL Lierse haalt oud-bondscoach als opvolger voor Kindermans

OFFICIEEL Lierse haalt oud-bondscoach als opvolger voor Kindermans

11:10
1
De timing is héél slecht: 'Rode Duivel verkeert in topvorm en... is net nu enkele weken buiten strijd met blessure'

De timing is héél slecht: 'Rode Duivel verkeert in topvorm en... is net nu enkele weken buiten strijd met blessure'

22:00
Jari De Busser reageert op interesse van Anderlecht en Feyenoord en geeft héél duidelijk aan wat zijn doel is

Jari De Busser reageert op interesse van Anderlecht en Feyenoord en geeft héél duidelijk aan wat zijn doel is

21:40
Maakt hij onze voorspelling dan toch waar? Genkse uitblinker/goudhaantje gaat nog héél belangrijke rol spelen

Maakt hij onze voorspelling dan toch waar? Genkse uitblinker/goudhaantje gaat nog héél belangrijke rol spelen

20:40
5
Manchester United plooit niét voor FC Barcelona: 'Dit is de beslissing over Marcus Rashford'

Manchester United plooit niét voor FC Barcelona: 'Dit is de beslissing over Marcus Rashford'

21:20
RECONSTRUCTIE: Van géén optie tot... ook volgend seizoen aan het roer? Zo kreeg Jérémy Taravel alles en iedereen in het Lotto Park achter zich

RECONSTRUCTIE: Van géén optie tot... ook volgend seizoen aan het roer? Zo kreeg Jérémy Taravel alles en iedereen in het Lotto Park achter zich

21:00
Nicky Hayen heeft Genk op koers, nu volgt de ultieme stresstest

Nicky Hayen heeft Genk op koers, nu volgt de ultieme stresstest

20:05
Chelsea-eigenaar verklapt héél eigenaardige manier van werken: "Manchester City wou hem absoluut, dus was het ook voor ons een aanwinst"

Chelsea-eigenaar verklapt héél eigenaardige manier van werken: "Manchester City wou hem absoluut, dus was het ook voor ons een aanwinst"

20:20
La Gazzetta dello Sport twijfelt aan toekomst van Romelu Lukaku: 'Rode Duivel gelinkt aan vertrek bij Napoli en... het is géén terugkeer naar Anderlecht'

La Gazzetta dello Sport twijfelt aan toekomst van Romelu Lukaku: 'Rode Duivel gelinkt aan vertrek bij Napoli en... het is géén terugkeer naar Anderlecht'

20:00
2
De jacht is officieel geopend: 'Europese grootmacht wil 50 miljoen euro op tafel leggen voor Ordoñez'

De jacht is officieel geopend: 'Europese grootmacht wil 50 miljoen euro op tafel leggen voor Ordoñez'

19:40
2
'Liverpool hoest maar liefst 80 miljoen euro (!) op om eigen jeugdproduct terug naar Anfield Road te halen'

'Liverpool hoest maar liefst 80 miljoen euro (!) op om eigen jeugdproduct terug naar Anfield Road te halen'

19:20
Gaat het WK de KBVB financieel nekken? De signalen staan op rood

Gaat het WK de KBVB financieel nekken? De signalen staan op rood

19:00
9
Opvallende constructie, maar Anderlecht gaat zo goed als zeker 18-jarig talent aankopen

Opvallende constructie, maar Anderlecht gaat zo goed als zeker 18-jarig talent aankopen

18:40
2
Topkinesist Lieven Maesschalck komt met belangrijke update over Lukaku en De Bruyne

Topkinesist Lieven Maesschalck komt met belangrijke update over Lukaku en De Bruyne

18:20
Vreselijk zware klap voor Real Madrid: Braziliaanse aanvaller mist WK en mogelijk heel 2026

Vreselijk zware klap voor Real Madrid: Braziliaanse aanvaller mist WK en mogelijk heel 2026

18:00
Opvallend: krijgt Will Still zijn kans in de Premier League?

Opvallend: krijgt Will Still zijn kans in de Premier League?

17:40
Zien we Roberto Martinez binnenkort weer bij een gewone club? Dit is zijn antwoord

Zien we Roberto Martinez binnenkort weer bij een gewone club? Dit is zijn antwoord

17:22
Met alle geblesseerde Rode Duivels: eindelijk goed nieuws voor Rudi Garcia

Met alle geblesseerde Rode Duivels: eindelijk goed nieuws voor Rudi Garcia

17:00
Onrust in Saudi-Arabië: 'Cristiano Ronaldo neemt plots grote beslissing'

Onrust in Saudi-Arabië: 'Cristiano Ronaldo neemt plots grote beslissing'

16:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 28
Eupen Eupen 06/03 KAA Gent KAA Gent
K Beerschot VA K Beerschot VA 06/03 Jong Genk Jong Genk
Lierse SK Lierse SK 07/03 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RSCA Futures RSCA Futures 07/03 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 07/03 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lommel SK Lommel SK 07/03 KV Kortrijk KV Kortrijk
KSC Lokeren KSC Lokeren 08/03 SK Beveren SK Beveren
Seraing Seraing 08/03 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

trivece trivece over Standard weigert miljoenenbod op jeugdproduct Mechelen, Lierse, Beveren en KAA Gent OH boy OH boy over 'Atlético Madrid wil halve basisploeg van Club Brugge in huis halen: concurrentie is niet min' Vital Verheyen Vital Verheyen over Jonathan Lardot laat zich eerlijk uit over veelbesproken JPL-scheidsrechter Boktor Boktor over Interesse van Zulte Waregem, KRC Genk en... zelfs Club Brugge? Dit is de stand van zaken in het dossier van Thorgan Hazard Vital Verheyen Vital Verheyen over "Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge Juha Reini Juha Reini over Maakt hij onze voorspelling dan toch waar? Genkse uitblinker/goudhaantje gaat nog héél belangrijke rol spelen Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 'Manchester United hakt knoop door met héél grote gevolgen voor Senne Lammens' William Wallace William Wallace over Filip Joos & co bikkelhard: "Verschil tussen KAA Gent en Club Brugge véél te groot" Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Cercle Brugge weigerde afgelopen mercato miljoenen euro's voor sterkhouder en nadert nu wél deal met Duitse traditieclub' Artevelde Artevelde over Gaat het WK de KBVB financieel nekken? De signalen staan op rood Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved