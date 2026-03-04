Ives Serneels wijst op grote misvatting over zijn terugkeer bij Lierse

Als speler kwam Ives Serneels lange tijd uit voor Lierse. Nu keert hij terug als sportief directeur van de club uit de Challenger Pro League.

Serneels aan de slag bij Lierse

Ex-bondscoach van de Red Flames Ives Serneels gaat aan de slag bij Lierse. Hij voetbalde in het verleden maar liefst veertien jaar voor de club.

“Kijk, deze club zit echt wel heel diep in mijn hart. Ik heb veel aan geel-zwart te danken. Dat ben ik heus niet vergeten. Ik ben de club ook altijd blijven volgen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Enkele jaren geleden kwam de vraag al of hij hoofdtrainer wou worden, maar toen werkte Serneels nog als bondscoach. De timing klopte toen niet, nu was dat helemaal anders.

Niet om trainer te worden

Serneels rekent erop dat hij een inloopperiode heeft voor zijn nieuwe job. “Kijken, luisteren, observeren, analyseren. Verwacht van mij nu niet meteen de grote veranderingen de komende weken. Dat zou heel onverstandig zijn en de kans op foutieve beslissingen verhogen.”



De job van trainer ambieert hij op dit moment niet. “Wie denkt dat ik naar Lierse ben gekomen om op de post van Jay Shoffner te azen, heeft het compleet verkeerd voor. De manier waarop ik bij de Red Flames aan de deur werd gezet, zindert nog steeds wat na”, besluit hij.