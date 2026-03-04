Zindert conflict tussen Iran en VS ook na in de kleedkamer van Westerlo?

Iran en de Verenigde Staten zitten in een stevig gewapend conflict met elkaar. In de kleedkamer van Westerlo is het echter vrede tussen Allahyar Sayyadmanesh en Bryan Reynolds, Iraniër en Amerikaan.

Geen contact met familie

Over het conflict wordt niet echt gesproken, zo stelt Sayyadmanesh aan Sporza. “We zijn hier om te voetballen. We spreken niet vaak over politieke zaken”, klinkt het.

Iets wat Reynolds meteen bevestigt. “Ik heb ook nooit iets gehad met politiek. Maar wij hebben een goeie band en spelen elke week samen. We zijn voetballers en daar ligt onze focus.”

Toch ligt de hele situatie bijzonder gevoelig bij Sayyadmanesh. Hij zit vooral in met zijn familie. “Het contact met het land ligt uit, dus ik hoor niemand in Iran. Ik zag het nieuws en weet er eigenlijk niet veel van. Ik volg net als jullie de updates.”

Drie dagen geleden sprak hij nog met zijn moeder. “Toen was iedereen nog oké, maar ik weet niets meer dan dat. Natuurlijk is het moeilijk als mens om geen contact te hebben met de personen die je graag ziet”, gaat hij verder.

Deelname van Iran aan het WK



De deelname van Iran aan het WK lijkt mogelijk niet door te gaan. “Het is het grootste podium ter wereld voor een voetballer. Het zal echt iets geweldigs zijn. Het enige wat ik kan doen, is goed presteren bij Westerlo en hopen dat ik er dan bij ben”, besluit Sayyadmanesh.