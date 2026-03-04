Standard weigert miljoenenbod op jeugdproduct Mechelen, Lierse, Beveren en KAA Gent

Kent u René Mitongo? Het jeugdproduct van onder meer KV Mechelen en Standard is momenteel mooie dingen aan het laten zien. Ook bij de nationale U17 maakte hij al indruk. Er is aandacht uit het buitenland, maar ...

René Mitongo, die zich tijdens de Europese play-offs van vorig seizoen bij de selectie van het eerste elftal voegde (hij viel in tegen Charleroi en Mechelen), is een onmisbaar onderdeel van het team van Vincent Euvrard geworden.

Standard ziet grootse toekomst in René Mitongo

Hoewel hij het grootste deel van zijn speeltijd bij de U23 heeft doorgebracht - met negen wedstrijden en zes doelpunten maakt hij daar heel veel indruk, zo ook nog afgelopen weekend met een winnende treffer tegen de beloften van Union SG - maakt hij ook minuten bij de A-kern.

Bij het eerste elftal heeft Mitongo ondertussen zes wedstrijden gespeeld, goed voor een totaal van 125 minuten speeltijd. Deze statistieken, samen met zijn prestaties op het EK onder 17 met de Rode Duivels, hebben de interesse gewekt van verschillende clubs.

Standard weigert bod van twee miljoen euro op René Mitongo

Er was en is interesse uit Italië, maar het Spaanse Almeria was het meest concreet. Zij deden zelfs een aanbieding van zo'n twee miljoen euro om de jonge aanvaller in huis te gaan halen afgelopen winter, want ze zien een grootse toekomst in hem.



Volgens Sudpresse zouden de Rouches dat bod van miljoenen euro's echter naast zich hebben neergelegd, omdat ze zelf ook veel in hem zien. In het verleden speelde hij ook bij de jeugd van Mechelen, Heist, Lierse, Beveren en KAA Gent, sinds 2020 zit hij bij Standard.