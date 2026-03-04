"Een type Radzinski": STVV stoomt spits helemaal klaar voor het grote werk

Deze winter haalde STVV Shion Shinkawa binnen. De amper 18-jarige spits wordt volop klaargestoomd bij de beloften van de Kanaries.

Shion Shinkawa is toptransfer

Shinkawa heeft al een goede indruk gelaten bij STVV Youth. Dat vertelt coach Benny Lunenburg in een gesprek met Het Belang van Limburg over het grote talent dat tijdens de wintermercato werd binnengehaald.

“Shion heeft zich uitstekend geïntegreerd in de groep,” klinkt het. “Ook al spreekt hij voorlopig enkel nog Japans, voetbal is een universele taal. Op het veld was er snel een klik met de andere jongens.”

Lunenburg looft de mentaliteit en werkethiek van de speler. “Ik zie er een type Radzinski in, een pocketspits”, zegt Lunenburg. “Snel, scherp in de box en hij staat z’n mannetje. Hij is nu al een meerwaarde voor ons, maar heeft ook nog veel progressiemarge.”

Debuut in eerste elftal?

En die progressiemarge zou de komende weken wel eens kunnen resulteren in een optreden bij het eerste elftal. Misschien wel uit bittere noodzaak, want de stap daarnaartoe is bijzonder groot.



Kokubo, Mbe Soh, Sissako en Goto staan op één gele kaart van schorsing. Volgens de krant zou Shinkawa wel eens zijn kans kunnen krijgen. “We moeten er alles aan doen zodat ze 100% klaar zijn als hun moment daar is. Aan motivatie is er nochtans geen gebrek”, besluit de trainer.