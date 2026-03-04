Het perfecte tegenovergestelde van Standard... is net de perfecte soldaat voor Vincent Euvrard

Zonder veel ophef heeft Henry Lawrence zich ontpopt tot een onbetwiste pion in de defensie van Standard. Dankzij zijn regelmaat is de Engelsman het perfecte tegenovergestelde van zijn ploeg, dat nog te vaak warm en koud blaast.

In zekere zin springt Henry Lawrence bij Standard in het oog sinds het begin van 2026. In een ploeg die vooral opvalt door haar wisselvalligheid, met oplawaaien tegen Gent en Brugge afgewisseld met een zege in de Clasico tegen Anderlecht, ... In een ploeg die er niet in slaagde door te trekken tegen La Louvière na een klinkende overwinning in Genk, is de Engelse verdediger wél iemand op wie Vincent Euvrard steevast kan rekenen.

De Londenaar begon het seizoen als invaller, maar intussen is hij een van de meest gebruikte spelers door Euvrard, met bijna 60 % van de totale speeltijd en slechts vijf gemiste minuten sinds eind november, tegen KAA Gent.

Achterin kan Henry Lawrence overal spelen

Lawrence is een zeer polyvalente speler: hij schoof van rechts naar links, speelde ook centraal achterin en viel in Brugge zelfs in op het middenveld door een nieuwe blessuregolf, zonder veel succes weliswaar. Maar wanneer hij in de defensie staat, ongeacht de positie, speelt de 24-jarige Engelsman met soberheid en met pragmatisme, en hij legde al meerdere belangrijke aanvallers uit onze competitie aan banden.

In de driemansdefensie van Standard kan hij zowel rechts als links spelen (zoals hij al in de match tegen La Louvière deed) en dat doet hij even goed. Dat blijkt trouwens uit de cijfers die we na elke match van de Rouches uitdelen.

De nieuwe blessure van de Amerikaanse kapitein, die niet terugkeert voor het einde van de reguliere fase, roept dus vragen op: zet Vincent Euvrard Henry Lawrence opnieuw op rechts om zijn afwezigheid op te vangen, of kiest hij op termijn voor de oplossing Tobias Mohr, die tegen de Wolven die positie innam?





Henry Lawrence, een verzekering... op lange termijn voor Standard?

Terug naar Lawrence: zonder veel lawaai is hij een belangrijke pion geworden voor Standard, des te meer in een kern die geteisterd wordt door blessures, zoals die van Vincent Euvrard. Zoals bij sommigen kan zijn polyvalentie hem echter ook parten spelen, want het wordt dan moeilijker om zich op één positie echt te profileren.

Dat verklaart waarschijnlijk waarom zijn marktwaarde op Transfermarkt slechts 1,5 miljoen euro bedraagt. Maar met een contract tot 2029 is de Engelsman een verdediger op wie de Luikenaars kunnen rekenen... behalve natuurlijk in het geval van een bod dat de geschatte waarde ruimschoots overstijgt.