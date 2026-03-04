Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst

Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst
De Amerikaanse aanval op Iran heeft twijfel gezaaid over de deelname van de Islamitische Republiek aan het WK 2026. En Donald Trump? Die trekt zich daar niets van aan, ook al kan het verstrekkende gevolgen hebben.

De Amerikaans-Israëlische aanval op de Islamitische Republiek Iran doet twijfels rijzen over de deelname van Iran aan het WK 2026. Iran is al geplaatst voor het toernooi en werd ingedeeld in groep G, die van België, maar zit nu in een bijzonder delicate situatie.

Wat gaat Iran doen richting WK 2026 in USA, Mexico en Canada?

Mehdi Taj, de voorzitter van de Iraanse voetbalbond, liet er geen twijfel over bestaan: de deelname van Iran aan het WK lijkt nu "weinig waarschijnlijk". De Verenigde Staten en Iran zijn intussen verwikkeld in een open gewapend conflict, en van een snelle de-escalatie lijkt voorlopig geen sprake.

En aan de kant van Donald Trump? Daar liggen de prioriteiten elders. De Amerikaanse president werd hierover ondervraagd door Politico, en zijn antwoord was bijzonder duidelijk: "Het kan me totaal niets schelen", aldus Donald Trump. "Iran is een zwaar verslagen land, volledig uitgeput."

Donald Trump "kan het niks schelen" of Iran naar het WK gaat

Mocht Iran door de geopolitieke situatie uiteindelijk niet deelnemen aan het WK, dan staan er binnen de AFC twee kandidaten klaar om het land te vervangen: Irak, als het de intercontinentale barrages niet haalt, en de Verenigde Arabische Emiraten, die door Iran werden uitgeschakeld in de Aziatische barrages.


België zou dus, enkele maanden voor het toernooi, plots een andere tegenstander kunnen krijgen. De wedstrijd tegen Iran staat momenteel gepland op 21 juni in Los Angeles. Gelukkig voor Rudi Garcia verandert de voorbereiding daardoor wellicht niet al te veel: een eventuele vervanger komt uit dezelfde regio van de wereld en is op papier bovendien een stuk minder sterk.

