Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League?

Foto: © photonews

De reguliere competitie in de Challenger Pro League nadert zijn ontknoping. Veel mensen kijken uit naar het resultaat van de beloftenploegen in 1B.

Kritiek op de regels

Vier beloftenploegen spelen mee in de Challenger Pro League. Door de competitieregels moeten er vier ploegen in de reeks blijven spelen, op welke positie in de klassering ze ook eindigen.

Omdat een promotie uit eerste nationale van een beloftenploeg weinig waarschijnlijk is gezien de positie van Cercle Brugge en OHL, zullen de vier ploegen die nu in de Challenger Pro League spelen er ook volgend jaar bij zijn.

Club NXT staat momenteel gedeeld laatste, samen met Olympic Charleroi. Normaal zouden die twee ploegen nu moeten degraderen, maar de Brugse beloften blijven in de competitie door de quotaregeling.

Zelfs als nummer 13 zakken

Club NXT staat onderin, maar ook Jong Genk en RSCA Futures kunnen de komende weken nog enkele plekjes zakken en bijvoorbeeld op plek 14 en 15 eindigen.

Dat zou betekenen dat de dertiende in de stand, met vier ploegen achter zich, waarvan drie beloftenploegen, alsnog moet degraderen naar eerste nationale. Dat zou bijzonder pijnlijk zijn voor de naam van de Challenger Pro League.

Momenteel staat Seraing, een van de ploegen die een rechtszaak aanspande tegen het competitieformat maar ongelijk kreeg, op een degradatieplaats, maar ook Francs Borains, RWDM en Lierse zijn bijlange nog niet veilig.

