Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor"

De kans dat u Steven Vanharen kent, is misschien niet zo groot. Toch heeft hij ondertussen iets heel moois neergezet als architect van het Hongaarse Györi ETO FC. Dat team doet het verbazingwekkend goed in eigen land.

Op dit moment staat Györi ETO FC er goed voor in de Hongaarse competitie. Met nog negen speeldagen te gaan staan ze op kop in de Hongaarse eerste klasse en zo zijn ze op weg naar een historische titel en de Champions League.

Is Györi ETO FC op weg naar stunt in Hongarije?

De kloof met traditieclub Ferencvaros is drie punten, die andere gekende ploeg Debrecen staat al op negen punten en onder meer Ujpest en MTK Budapest staan nog veel lager dit seizoen. En zo schrijft Gyor stilaan een uniek verhaal.

Eentje zoals dat van Union SG in ons land. En met een Belgische 'architect' aan het roer: Steven Vanharen. Die is in ons land niet zo bekend, maar was wel ooit bijna actief bij RSC Anderlecht en kent de Belgische competitie goed.

Steven Vanharen spreekt over Hongaarse competitie en Besnik Hasi.

Bijna was Vanharen bij Anderlecht actief geworden zo'n twaalf jaar geleden: "Toen vertrok Besnik Hasi. We hadden elkaar niet gesproken, maar op basis van wat hij gehoord had, belde hij me drie dagen later. Of ik niet mee wilde gaan naar Legia Warschau."

"Ik ben ook gevolgd naar Olympiacos en Al-Raed. Ik beschouw hem als mijn goede vriend en mentor", aldus Vanharen daarover in Het Nieuwsblad nu. Succes hoeft volgens hem niet altijd veel te kosten en dat is hij nu aan het bewijzen in Hongarije.