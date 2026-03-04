📷 Loïc Lapoussin heeft een nieuwe ploeg gevonden

In december ontbond Loïc Lapoussin zijn contract bij STVV. Nu heeft de man uit Madagascar een nieuwe club gevonden.

Lapoussin naar China

Het heeft eventjes geduurd, maar Loïc Lapoussin heeft eindelijk een nieuwe club gevonden. Hij gaat aan de slag bij Guangxi Hengchen.

Die ploeg is de promovendus in de Chinese tweede klasse. De Chinese League One gaat volgende week van start met het nieuwe seizoen.

In december werd het contract van Lapoussin bij STVV in onderling overleg tussen de speler en de club ontbonden. Sindsdien was hij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Geen plek onder Vrancken

Sinds de komst van Wouter Vrancken paste Lapoussin niet meer in de plannen van STVV. Voetballend is hij zeker een meerwaarde, maar zijn karakter en houding was een probleem.

In de wintermercato kwam er geen oplossing voor de ex-speler van Union SG. Nu heeft hij dan toch een nieuwe uitdaging gevonden in China.



